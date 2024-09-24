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В Астане планируют построить свой "Диснейленд"

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Люди катаются на американских горках
Аттракцион. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Астане обсуждают проект по строительству парка аттракционов, аналогичного "Диснейленд" в Шанхае, передает NUR.KZ. Парк может получить название "Шелковый путь".

В Telegram-канале телеканала "24KZ" сообщили о прошедшей в Астане встрече по поводу возможного строительства парка аттракционов.

"В центре обсуждения оказался амбициозный проект по строительству парка аттракционов, аналогичного "Диснейленду" в городе Шанхае. Этот развлекательный комплекс под названием "Шелковый путь" будет сочетать в себе культурные особенности Казахстана и Китая", - сообщает телеканал.

Инвесторы сообщили о намерении привлечь проектировщиков, которые создавали "Диснейленд" в Шанхае. Основной идеей данного парка назвали создание пространства, где "дети смогут не только развлекаться, но и изучать и осознавать богатство и разнообразие культур обеих стран через игровые формы".

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу компании "Astana Invest". Там сообщили о результатах встречи с представителями компании ULKENBAY (компания, которая предложила взяться за проект - прим. ред.).

"Им были разъяснены возможности инвестирования в приоритетные сектора экономики страны с возможностью получения инвестиционных преференций: земельных участков, льгот и полного сопровождения проектов. Инвесторами был предложен проект по строительству парка аттракционов, аналогичного "Диснейленду" в Шанхае. Это пока на стадии их предложения", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, что о строительстве парка аттракционов в Астане, аналогичного "Диснейленду", говорили еще в 2018 году. Тогда сообщалось, что безвизовый тематический парк будет находиться в шаговой доступности от международного аэропорта. Но в 2019 году власти Астаны сообщили, что не знают, где построить парк аттракционов.

Кроме того, о возможном строительстве аналога "Диснейленд" говорили и в Алматы.

Ранее мы писали, что Disney готовится вложить миллиарды долларов в расширение тематических развлекательных парков и создание новых аттракционов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2165247-v-astane-planiruyut-postroit-svoy-disneylend/

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