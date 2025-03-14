Отказ работника от подписи в приказе обернулся разбирательством в ВКО

В ВКО предприятие подало иск к департаменту инспекции труда и доказало, что не нарушало трудовое законодательство при наложении дисциплинарного взыскания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, РГКП обратилось в суд к департаменту инспекции труда с иском об оспаривании предписания, ссылаясь на отсутствие нарушения трудового законодательства.

В ходе проверки департамент инспекции труда установил, что работодатель приказ о наложении дисциплинарного взыскания не направил работнику заказным письмом по почте, о чем в качестве нарушения было указано в оспариваемом предписании.

"Суд, исходя из ст.7 АППК РК, п.5 ст.65 ТК, а также установленных обстоятельств (приказ фактически дважды вручался работнику, который отказался от проставления подписи об ознакомлении), пришел к выводу об отсутствии у работодателя обязанности по направлению приказа по почте", - отметили в суде.

Суд также удовлетворил и требования иска о взыскании убытков предприятия в виде потраченных средств на отправку приказа во исполнение предписания инспекции труда, признанного судом незаконным.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

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