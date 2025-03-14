Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Отказ работника от подписи в приказе обернулся разбирательством в ВКО

Опубликовано:

Судья работает
Судья выносит решение. Иллюстративное фото: seb_ra / Getty Images

В ВКО предприятие подало иск к департаменту инспекции труда и доказало, что не нарушало трудовое законодательство при наложении дисциплинарного взыскания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, РГКП обратилось в суд к департаменту инспекции труда с иском об оспаривании предписания, ссылаясь на отсутствие нарушения трудового законодательства.

В ходе проверки департамент инспекции труда установил, что работодатель приказ о наложении дисциплинарного взыскания не направил работнику заказным письмом по почте, о чем в качестве нарушения было указано в оспариваемом предписании.

"Суд, исходя из ст.7 АППК РК, п.5 ст.65 ТК, а также установленных обстоятельств (приказ фактически дважды вручался работнику, который отказался от проставления подписи об ознакомлении), пришел к выводу об отсутствии у работодателя обязанности по направлению приказа по почте", - отметили в суде.

Суд также удовлетворил и требования иска о взыскании убытков предприятия в виде потраченных средств на отправку приказа во исполнение предписания инспекции труда, признанного судом незаконным.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее стало известно, что казахстанка трудилась бухгалтером в Актау, но работодатель захотел изменить ее место работы на Жанаозен. Женщина не согласилась. Суд посчитал, что работодатель фактически осуществил перевод на другую работу, а не изменение условий труда, и встал на сторону казахстанки.

А в ЗКО сотрудница ветеринарной станции судилась с работодателем и добилась восстановления на работе, а также компенсации морального вреда. Ее уволили после подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228078-otkaz-rabotnika-ot-podpisi-v-prikaze-obernulsya-razbiratelstvom-v-vko/