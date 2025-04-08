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Спор вокруг "Сергека" решали в суде

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Новые камеры "Сергек"
Новые камеры "Сергек". Фото: Sergek Group

В Костанае удовлетворили иск о расторжении договора государственно-частного партнерства. Спор шел вокруг АПК "Сергек", установленного в городе, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск Управления информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области о расторжении договора государственно-частного партнерства удовлетворил специализированный межрайонный экономический суд региона.

В сентябре 2023 года между Управлением информатизации, оказания государственных услуг и архивов акимата Костанайской области, Департаментом полиции Костанайской области и ТОО "Көркем Телеком" был заключен договор по реализации проекта "Услуги по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в Костанае".

Суд установил, что по условиям договора частный партнер принимал обязательства по предоставлению данных, зафиксированных интеллектуальной системой дорожной и общественной безопасности в Костанае - АПК "Сергек".

"Однако в ходе реализации проекта частным партнером допущены существенные нарушения условий договора, в том числе установлены различия между АПК "Сергек 2.1", прошедшим сертификацию об утверждении типа измерений, и АПК, установленным на территории города, что послужило основанием для удовлетворения иска и расторжении договора", - отметили в суде.

Суд пришел к выводу, что доказательств соответствия по технологическими параметрам АПК, установленным в Костанае, условиям договора не предоставлено. Это является процессуальным упущением стороны ответчика.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Ранее стало известно, что "Сергек" уходит из Астаны. Следить за порядком на столичных улицах теперь будет компания из ОАЭ. Об этом сообщил глава управления цифровизации и госуслуг Дидар Сулейманов.

Также заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал замену компании "Сергек", которая предоставляет камеры для видеонаблюдения на дорогах, арабской компанией.

А в Алматы тестируют камеры "Сергек" с новым функционалом. Они способны выявлять нарушения правил парковки, в том числе вторым рядом. Проект запустили экспериментально на участке по улице Сатпаева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233977-spor-vokrug-sergeka-reshali-v-sude/