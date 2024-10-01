Более 1,3 млн тенге дали казахстанке, а затем забрали деньги через суд

С жительницы Костанайской области взыскали в доход государства сумму гранта, который ей предоставили для создания мини-птицефермы, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по исковому заявлению Центра трудовой мобильности по Костанайской области к местной жительнице о взыскании суммы государственного гранта рассмотрели в Аркалыкском городском суде.

Выяснилось, что женщина обратилась с заявлением в Центр трудовой мобильности КГУ "Управление координации занятости и социальных программ" на получение государственного гранта для реализации бизнес-идей в рамках национального проекта по развитию предпринимательства.

Ей был предоставлен государственный грант в размере 1 380 000 тенге для реализации проекта (мини-птицефермы).

"Через год государственный орган обратился в суд с иском о взыскании полученной ответчиком суммы гранта в связи с отсутствием отчета по целевому использованию средств", - пояснили в суде.

Суд установил, что Центром трудовой мобильности было вручено уведомление о возмещении полученных средств на добровольной основе. В указанный срок женщина полученные средства не возместила.

В соответствии с Правилами национального проекта по развитию предпринимательства получатель гранта обязуется использовать государственный грант исключительно по целевому назначению.

"При отсутствии подтверждения использования средств по целевому назначению или неиспользовании получатель подает заявку на полный добровольный возврат средств в течение трех месяцев со дня заключения договора", - отметили в суде.

Учитывая представленные доказательства и установленные обстоятельства, исковые требования Центра трудовой мобильности суд удовлетворил. С ответчика взыскана в доход государства сумма гранта.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что в Казахстане предусмотрены гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге. Претендент на грант должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес". Деньги могут выдать гражданам, имеющим официальный статус "Безработный", или ИП.

Такие гранты в текущем году распределялись в два этапа. Всего, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала текущего года они были выданы 8 941 получателю, 5 769 из которых являются сельскими жителями.