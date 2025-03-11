Предприниматель выплатил 261 млн тенге и получил условный срок в Шымкенте

В Шымкенте предприятие возместило причиненный ущерб государству на 261 млн тенге, а его директор получил условный срок, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Верховный суд удовлетворил кассационное ходатайство прокурора Шымкента об отмене постановления апелляционной инстанции о признании незаконным уведомления органов государственных доходов на сумму свыше 263 млн тенге.

По данному факту прокуратура города в отношении руководителя ТОО начала досудебное расследование по ч.3 ст.245 УК РК (Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций). Уголовное дело направлено в суд.

В ходе судебного разбирательства руководитель ТОО возместил причиненный ущерб государству в размере 261 млн тенге.

Приговором суда руководителя ТОО признали виновным и осудили к 2 годам 6 месяцам условно с учетом применения Закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости Республики Казахстан".

Отметим, что по ч.3 ст.245 УК РК уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей, совершенное преступной группой либо в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от двукратной до трехкратной суммы не поступивших платежей в бюджет либо лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.