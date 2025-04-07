40 учителей не получили командировочные в ЗКО

В ЗКО выявили нарушение конституционных прав 40 учителей, не получивших своевременно 2,4 млн тенге на командировочные расходы, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Чингирлауского района Западно-Казахстанской области в ходе анализа установила факты нарушения конституционных прав 40 учителей на получение вознаграждение за их труд.

В частности, в 2024 году отделом образования района не были оплачены командировочные расходы 40 учителям на общую сумму 2,4 млн тенге.

"Согласно статье 127 Трудового кодекса работникам, направленным в командировку, должны быть оплачены: суточные на все дни пребывания в командировке, включая время в пути, расходы на проезд к месту назначения и обратно, а также расходы по найму жилого помещения", - отметили в ведомстве.

По представлению прокуратуры командировочные расходы на общую сумму 2,4 млн тенге оплачены, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Ранее стало известно, что в ВКО школьным учителям недоплатили 28 млн тенге. В итоге по результатам принятых прокуратурой мер допущенные нарушения устранили и права 171 педагога на командировочные выплаты восстановили.

А в Мангистауской области из-за ошибки диплом школьной учительницы посчитали фальшивым. Педагог доказала свою правоту и получила более 2,8 млн тенге. Женщину восстановили в прежней должности.