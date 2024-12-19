Учителю заплатили около 3 млн тенге за увольнение по ошибке в Мангистау

В Мангистауской области из-за ошибки диплом школьной учительницы посчитали фальшивым. Педагог доказала свою правоту и получила более 2,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Мунайлинского района Мангистауской области с 2012 года работала в одной из средних школ учителем казахского языка и литературы.

"Однако в 2024 году получила уведомление об увольнении с занимаемой должности из-за фальшивого диплома о высшем образовании. На отсутствие сведений о получении истцом соответствующего образования указал госархив на запрос управления образования", - рассказали в суде.

Свое увольнение женщина обжаловала в суде. Мунайлинский райсуд, рассмотрев дело, указал на выданный диплом установленного образца о том, что казахстанка в 2009-2012 годах действительно обучалась в Шымкентском социально-педагогическом университете на заочном отделении.

"Запрос средней школы в госархив не содержал достаточных сведений, в связи с чем и была выдана ошибочная справка", - пояснили в суде.

Управление образования не отреагировало на обращение педагога о рассмотрении возникшего трудового спора в согласительной комиссии, что нарушило требования действующего трудового законодательства.

Указанные обстоятельства и требования закона послужили основанием для удовлетворения иска. Обжалуемый приказ был признан незаконным.

"Истец восстановлена в прежней должности, с управления образования в пользу педагога взысканы более 2,8 млн тенге средней зарплаты за время вынужденного прогула", - уточнили в суде.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее учитель истории из Астаны подал в суд на управление образования из-за отказа в присвоении квалификационной категории "педагог-модератор". Протокол аттестационной комиссии признали незаконным и отменили.

А в Акмолинской области суд встал на сторону учителей, иск на которых подал отдел образования - чиновники заявили о неосновательном обогащении педагогов. Суд посчитал, что выплаченные суммы входят в состав заработной платы, которая не подлежит возврату, так как учителя добросовестно выполняли свою работу.