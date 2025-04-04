Дождь, снег и сильный ветер обещают в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

В пятницу, 4 апреля, в Алматы обещают солнечную погоду, в Шымкенте - дождь, а в Астане - дождь со снегом. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет солнечно, без осадков. Температура днем поднимется до 24 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют дождь и снег. Днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 11,0 м/с.

В Шымкенте сегодня обещают небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 9,8 м/с.