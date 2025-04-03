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Похоронили в общей могиле: родственники умершего мужчины подали в суд на ДП Актобе

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Сумерки на кладбище
Сумерки на кладбище. Иллюстративное фото: Freepik

В Актобе родные умершего мужчины, которого похоронили без их ведома, подали в суд на департамент полиции и Министерство финансов, передает сайт телеканала КТК.

Вопиющая история произошла прошлой осенью. Семья хотела подать в розыск Амана Жакаева. Но участковый инспектор, который должен был принять заявление, сообщил: мужчину уже похоронили в общей могиле. 

Оказывается, Жакаев скончался задолго до того, как об этом стало известно его родственникам.

Со слов сестры умершего, два с половиной месяца его тело пролежало в морге. А за неделю до того, как семья решила подать его в розыск, мужчину уже похоронили как человека без определенного места жительства. На могиле была установлена лишь табличка с цифрами.

В полиции сообщили близким, что мужчина якобы распивал спиртное с двумя приятелями на берегу реки и там утонул. Но почему они не стали искать родственников, толком никто не объяснил.

Теперь сестра и мать покойного требуют с департамента полиции и Министерства финансов по 2 миллиона тенге в качестве возмещения морального вреда. Правда, оба ответчика иск не признают.

Сегодня юрист правоохранительного ведомства сообщила: участковый и оперуполномоченный, которые и должны были связаться с семьей Жакаева, после инцидента были освобождены от должности. Но комментировать дело на камеру там отказались.

"Не искали, не сообщали. Я сама 12 сентября пошла, тогда они сказали, что 26 июня он умер. Два с половиной месяца он пролежал в морге. Ни участковый, ни следователь телефоны не берут. Это, мне кажется, им нормально, моего брата как будто за человека не считали. Как собака. Даже сожаления нет", - высказалась сестра покойного Жанат Имангалиева.

Источник: КТК

Напомним, об этой истории стало известно в прошлом году. Семья мужчины в Актобе узнала о его смерти, когда подавала заявление о его розыске. Оказалось, их родственника похоронили на кладбище для бездомных.

А в феврале прошлого года жительница Актобе заявила, что еще с 2014 года считается мертвой в системе госорганов и до сих пор не может изменить свой статус.

Аналогично в январе 2023 года житель Тараза случайно обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым. При этом все эти годы он спокойно менял удостоверения и платил кредиты. Выяснилось, что умершим мужчина был признан еще в феврале 2004-го решением алматинского суда. Как так вышло, для него осталось загадкой.

В апреле того же года почти такой же случай произошел в Петропавловске. Отбывший срок в колонии казахстанец выяснил, что числился покойным 20 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2233016-pohoronili-v-obshchey-mogile-rodstvenniki-umershego-muzhchiny-podali-v-sud-na-dp-aktobe/