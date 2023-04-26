"Похоронили" 20 лет назад: петропавловец, отбыв наказание в колонии, пытается доказать, что жив

Валерий Арих и Эля Абдрахманова. Фото: телеканал "Астана" / Astana TV

Жителя Петропавловска 20 лет назад "похоронили" по ошибке. О своем статусе он узнал только в 2018 году. Однако будучи "покойником" он успел отбыть наказание в колонии, передает телеканал "Астана".

66-летний Валерий Арих уже пятый год пытается восстановить документы после того, как 20 лет назад его "похоронили". Свое прошлое мужчина помнит отрывками. Корреспондентам телеканала он рассказал, что родился в Петропавловске, жил с родителями и братьями, затем работал на заводе, служил в армии. По его словам, никого из близких уже нет в живых.

В сюжете также говорится, что после смерти матери петропавловец сошелся с женщиной. Но в 2007 году во время распития алкогольных напитков нанес сыну сожительницы удары, которые привели к смерти парня. Ариха осудили на 7,5 лет. А когда мужчина отбыл наказание, из документов у него были только военный билет и справка об освобождении.

"Я, как говорится, только что плечами пожал, хотел где-то что-то выяснить. Но у меня не было ни документов, ничего. Четыре года я бичевал, до тех пор, пока мне добрые люди не помогли", – рассказал Валерий Арих.

Корреспонденты телеканала отмечают, что за это время была продана квартира мужчины, одна кем и когда – неизвестно. Пять лет назад ему помогли неравнодушные горожане и предоставили времянку в ауле Бесколь.

"У нас смерть в отделах РАГС регистрируется на основании медицинского свидетельствования о смерти или по решению суда. В данном случае смерть была зарегистрирована на основании решения суда. К нам обратилась заявительница с решением суда, вступившим в законную силу, и работниками отдела РАГСа в 2002 году была зарегистрирована смерть. Теперь, чтобы его "оживить", необходимо такое же аналогичное решение суда", – сказала руководитель отдела РАГС аппарата акима Петропавловска Баян Ахметова.

Между тем, как говорят в суде, заявительница по фамилии Васильева еще в 2007 году переехала в Россию. Но кем эта женщина приходится Ариху, никто не знает.

"Мы сейчас пытаемся восстановить ему документы, но по суду он признан умершим. Вот куда мы ни обращались, нам никто не может помочь. Последний раз его участковый в Бесколе увидел и посадил на месяц. Как? Он же умерший человек. Нет, чтобы помочь, он на месяц его закрыл. Прокуратура всегда говорит: "Да-да, мы вам поможем". И все на этом прекращается", – рассказала местная жительница Эля Абдрахманова, которая помогает мужчине с документами.

Однако не могут помочь Ариху и в городском суде. То самое решение суда от 2002 года спустя 20 лет не могут найти. Говорят, что суд №2 был создан уже после того случая, в 2003 году.

"Я делала запрос в Петропавловский городской суд, который якобы вынес такое решение. Был получен ответ, что этого решения нет. По алфавитным книгам оно нигде не значится. Был сделан запрос в госархив. Также был получен ответ, что такого решения нет. Поэтому в удовлетворении заявления ему было отказано, мы не можем по закону отменить то, чего нет. Мы не нашли это решение", – сказала судья Петропавловского городского суда №2 Лариса Кочнева.

Валерий Арих уже как три года должен быть на пенсии, но выплаты он не может оформить из-за отсутствия документов. Кроме того, мужчина нуждается в медицинской помощи, но ее тоже не могут оказать из-за статуса "умершего". Петропавловец также задается вопросом, почему в рамках уголовного дела ему не сообщили об отсутствии документов и скрыли этот факт после освобождения.

Корреспонденты телеканала добавили, что в полиции и прокуратуре уже пообещали помочь разобраться в этой запутанной ситуации.

Напомним, в октябре прошлого года 68-летний житель Актобе обратился в поликлинику и там узнал, что несколько дней как мертв. Новость не только шокировала актюбинца, но и доставила ему хлопот: все документы оказались недействительны, а ему самому пришлось доказывать, что он жив.

Однако потом, несмотря на восстановленные документы, пенсионер еще три месяца не мог добиться пенсионных выплат.

А в 2019 году житель Темиртау пытался доказать, что он живой: в базе данных ЦОНа мужчина был занесен в список умерших, а потому не мог получить нужные для трудоустройства документы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2018265-pohoronili-20-let-nazad-petropavlovets-otbyv-nakazanie-v-kolonii-pytaetsya-dokazat-chto-zhiv/