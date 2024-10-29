Актюбинца похоронили на кладбище для бездомных без ведома родных

Семья мужчины в Актобе узнала о его смерти, когда подавала заявление об его розыске. Оказалось, их родственника похоронили на кладбище для бездомных, передает сайт телеканала КТК.

51-летний погибший жил на даче на окраине Актобе, а скончался еще летом, в июне. О его смерти родные узнали только через два месяца, когда пришли в полицию, чтобы объявить его в розыск.

"Когда я пришла в полицию писать заявление о пропаже брата, участковый спросил его фамилию. И потом показал мне фотографию брата. Я сказала, что это он. Тогда мне участковый заявил, что брат еще 26 июня скончался. Я была в шоке. А почему они тогда нас не оповестили о смерти? Отдел полиции всего в двух остановках от нашего дома. За это время они уже раз 30 могли к нам прийти", - говорит сестра покойного.

Как рассказали полицейские, мужчина погиб в реке.

"Похоронили его, как выяснилось, совсем недавно. И сделали это сами полицейские, выбрав место на кладбище для лиц без определенного места жительства", - говорится в телесюжете.

Семье оставалось лишь заменить безымянную табличку на могиле памятником. Родственники заявляют, что намерены добиться наказания в отношении полицейских, которые, по их мнению, допустили преступную халатность.

"По данному факту в отношении сотрудников полиции проводится служебная проверка, по результатам которой будет принято решение", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Источник: КТК