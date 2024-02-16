Актюбинка, которая числится мертвой уже 10 лет, пытается доказать, что жива

Жительница Актобе заявила, что еще с 2014 года числится мертвой в системе госорганов и до сих пор не может изменить свой статус. По ее словам в городе много таких "покойников", передает газета "Диапазон".

Актюбинка Екатерина Иванцова обратилась в СМИ, чтобы обнародовать свою историю. О своем необычном статусе она узнала еще в 2020 году.

"В 2020 году мне позвонили из пенсионного фонда на домашний телефон и спросили, жила ли я по этому адресу. Я не поняла, почему обо мне говорят в прошедшем времени, и сказала, что и сейчас по этому адресу проживаю. Сотрудница фонда растерялась, сказала, что мне нужно срочно обратиться в ЦОН, потому что в их базе я с 2014 года числюсь как умершая", – рассказала она.

Так как ей на тот момент оставался год до пенсии, она решила разобраться с проблемой незамедлительно.

Актюбинка отправилась в ЦОН. По ее словам, в центре обслуживания населения была очередь из четырех человек, которые носили аналогичный статус. Однако сотрудники ЦОНа попросили Екатерину доказать, что она жива и привести для этого свидетелей.

"В качестве свидетелей я привела свою сестру и зятя – они написали заявления, доказывая, что я это я. Заявление отправили в Алматы, и через 3 месяца меня убрали из статуса мертвых. Тогда я не стала никуда жаловаться и обращаться, мне было не до этого", – отметила она.

С тех пор прошло 4 года, женщина вышла на пенсию, но когда обратилась в банк, ей сообщили, что ее ИИН не числится в налоговой.

"Пошла в налоговую – там мне говорят, что у меня с 2014 года статус "летальный исход". Тут я уже не выдержала – обратилась в "Диапазон": нас таких "мертвых" по городу много, надо как-то решать этот вопрос", – возмутилась жительница Актобе.

Ситуацию прокомментировали представители ЗАГСа.

"Как такое могло случиться по поводу Иванцовой, мы не можем ответить, потому что в системе РП ЗАГС актовая запись о смерти отсутствует. Есть ГБДФЛ (государственная база данных физических лиц), в ней интегрированные информационные системы других ведомств, поэтому на каком этапе это случилось, мы ответить не можем, но у нас актовая запись о смерти отсутствует", – заявили в РП ЗАГС.

Как пишет издание, на данный момент у госорганов, занимающихся обслуживанием граждан, ведением их актовых записей и доходов, нет четкого ответа, по какой причине живой человек стал числиться в базе как мертвый, так как каждый случай – индивидуальный.

При этом подобные случаи в Казахстане не единичны.

Так, в прошлом октябре беременная женщина по ошибке попала в список мертвых в Караганде. При этом с такой проблемой она столкнулась не в первый раз.

А летом 2023 года мы рассказывали о жительнице Жамбылской области, которая внезапно узнала о своем большом наследстве. Правда, при этом женщина 20 лет жила в съемных квартирах и по документам была признана мертвой.

В январе прошлого года житель Тараза случайно обнаружил, что уже 19 лет числится мертвым. При этом все эти годы он спокойно менял удостоверения и платил кредиты.

А еще раньше сообщалось о 68-летнем мужчине из Актобе, который обратился в поликлинику, но узнал, что уже несколько дней как мертв.

"Пошел в ЦОН, дождался очереди, показываю удостоверение – мне говорят: "Вы умерли! Как вы пришли?" У меня все заблокировано. Ни документов, ничего. Даже заработанные деньги не могу получить", – говорил казахстанец.