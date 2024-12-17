"Никогда не было освещения": как решают проблему темных улиц в Алматы (фото)

Алматинцы нередко жаловались на недостаток уличного освещения, ведь темные улицы создают неудобства и повышают риски для пешеходов и водителей. Однако ситуация начала меняться, передает NUR.KZ.

Жалобы на отсутствие уличного освещения в Алматы были связаны с несколькими факторами. Во-первых, причиной могли быть устаревшие или неисправные осветительные системы. В некоторых районах города оборудование не обновлялось в течение нескольких лет, что приводило к его износу и сбоям в работе.

Другим фактором являлось быстрое развитие города: расширение районов порой опережало процесс установки освещения. Недостаточное освещение на улицах в темное время суток значительно повышало риски для безопасности горожан, тогда как качественное освещение на улицах снижает уровень преступности.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Нехватка уличного освещения также оказывала влияние на комфорт передвижения по городу. Для водителей отсутствие ярких огней на дорогах делало маневры в темное время суток более сложными и опасными. Эти проблемы становились особенно актуальными в зимнее время. Однако в последние годы ситуация постепенно изменилась: городские власти активно работали над устранением темных участков, что существенно повысило безопасность и комфорт для горожан.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году в Алматы стартовали масштабные работы по модернизации наружного освещения, и результат уже стал заметен: на сегодня мегаполис освещен на более чем 85%, а к концу 2025 года все районы города будут полностью освещены.

Как рассказали в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ в ГКП на ПХВ акимата города "Алматы Кала Жарык", за 10 месяцев этого года в городе было установлено или заменено более 26 тысяч осветительных приборов, протянуто около 300 км кабеля, установлено 2100 новых опор наружного освещения.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Также силами предприятия за этот период отработано 23 700 заявок горожан, что составляет 91% от всех поступивших. Восстановлено освещение на 45 км магистральных улиц, устранено 5600 коротких замыканий и 3900 обрывов на линии.

Практически все участки, оставшиеся по тем или иным причинам без освещения, требуют особого внимания, вне зависимости от их локации и сложности проводимых работ.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году масштабные работы проведены в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Медеуского района, приведены в полный порядок линии освещения на аллеях, тротуарах и площадях, проложено более шести километров новых сетей, заменены 470 осветительных приборов, установлено 450 автоматических выключателей", - рассказали в "АЖК".

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Там отметили, что аналогичные работы проводятся и в парке "Желтоксан" в Турксибском районе. В Бостандыкском районе по улице Мустафина была заменена подземная кабельная линия, питающая 110 осветительных приборов, общей протяженностью 2 километра. Еще два километра кабеля восстановили на Панфилова в Алмалинском районе.

В "АЖК" также рассказали, как происходит установка освещения. Так, информацию предприятию передают районные акиматы, после чего по их заявкам утверждается график и проводятся работы по подключению таких улиц и переулков к системе наружного освещения.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"За 10 месяцев 2024 года устранено 95 неосвещенных участков. До конца года их количество увеличится до 120. К примеру, в Бостандыкском районе по улице Брусиловского от Абая до Карасай батыра установлено 32 единицы новых опор с осветительными приборами. По 12 столбов установили на улицах Клубной, Исиналиева и в ЖК "Восточка", что в Медеуском районе.

В Алмалинском районе, по улице Казыбек би в районе БСНП ранее отсутствовало освещение. По данному адресу установлена 21 опора, где монтированы по два осветительных прибора - на тротуар и проезжую часть. В микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района охватили целую улицу, где никогда не было освещения, установив 41 столб наружного освещения и осветительные приборы", - добавили в "АЖК".

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пресс-службе предприятия заверили, что Алматы будет на 100% освещен к концу 2025 года.

К слову, сейчас в городе устанавливают LED-фонари - светодиодные осветительные приборы, которые отличаются тем, что служат дольше и потребляют значительно меньше электроэнергии, чем ламповые.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Качественный осветительный прибор LED способен непрерывно проработать без ремонта до 50 000 часов - это в 30 раз больше, чем старые осветительные приборы. При этом экономия энергопотребления может составлять до 90%", - резюмировали в "АЖК".

Напомним, в акимате города сообщали, что на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала года бригады осветили 95 участков города.

Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, когда решится проблема с уличным освещением.

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Освещение в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков