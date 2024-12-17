"Никогда не было освещения": как решают проблему темных улиц в Алматы (фото)
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Алматинцы нередко жаловались на недостаток уличного освещения, ведь темные улицы создают неудобства и повышают риски для пешеходов и водителей. Однако ситуация начала меняться, передает NUR.KZ.
Жалобы на отсутствие уличного освещения в Алматы были связаны с несколькими факторами. Во-первых, причиной могли быть устаревшие или неисправные осветительные системы. В некоторых районах города оборудование не обновлялось в течение нескольких лет, что приводило к его износу и сбоям в работе.
Другим фактором являлось быстрое развитие города: расширение районов порой опережало процесс установки освещения. Недостаточное освещение на улицах в темное время суток значительно повышало риски для безопасности горожан, тогда как качественное освещение на улицах снижает уровень преступности.
Нехватка уличного освещения также оказывала влияние на комфорт передвижения по городу. Для водителей отсутствие ярких огней на дорогах делало маневры в темное время суток более сложными и опасными. Эти проблемы становились особенно актуальными в зимнее время. Однако в последние годы ситуация постепенно изменилась: городские власти активно работали над устранением темных участков, что существенно повысило безопасность и комфорт для горожан.
В 2024 году в Алматы стартовали масштабные работы по модернизации наружного освещения, и результат уже стал заметен: на сегодня мегаполис освещен на более чем 85%, а к концу 2025 года все районы города будут полностью освещены.
Как рассказали в ответ на официальный запрос корреспондента NUR.KZ в ГКП на ПХВ акимата города "Алматы Кала Жарык", за 10 месяцев этого года в городе было установлено или заменено более 26 тысяч осветительных приборов, протянуто около 300 км кабеля, установлено 2100 новых опор наружного освещения.
"Также силами предприятия за этот период отработано 23 700 заявок горожан, что составляет 91% от всех поступивших. Восстановлено освещение на 45 км магистральных улиц, устранено 5600 коротких замыканий и 3900 обрывов на линии.
Практически все участки, оставшиеся по тем или иным причинам без освещения, требуют особого внимания, вне зависимости от их локации и сложности проводимых работ.
В этом году масштабные работы проведены в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев Медеуского района, приведены в полный порядок линии освещения на аллеях, тротуарах и площадях, проложено более шести километров новых сетей, заменены 470 осветительных приборов, установлено 450 автоматических выключателей", - рассказали в "АЖК".
Там отметили, что аналогичные работы проводятся и в парке "Желтоксан" в Турксибском районе. В Бостандыкском районе по улице Мустафина была заменена подземная кабельная линия, питающая 110 осветительных приборов, общей протяженностью 2 километра. Еще два километра кабеля восстановили на Панфилова в Алмалинском районе.
В "АЖК" также рассказали, как происходит установка освещения. Так, информацию предприятию передают районные акиматы, после чего по их заявкам утверждается график и проводятся работы по подключению таких улиц и переулков к системе наружного освещения.
"За 10 месяцев 2024 года устранено 95 неосвещенных участков. До конца года их количество увеличится до 120. К примеру, в Бостандыкском районе по улице Брусиловского от Абая до Карасай батыра установлено 32 единицы новых опор с осветительными приборами. По 12 столбов установили на улицах Клубной, Исиналиева и в ЖК "Восточка", что в Медеуском районе.
В Алмалинском районе, по улице Казыбек би в районе БСНП ранее отсутствовало освещение. По данному адресу установлена 21 опора, где монтированы по два осветительных прибора - на тротуар и проезжую часть. В микрорайоне Карагайлы Наурызбайского района охватили целую улицу, где никогда не было освещения, установив 41 столб наружного освещения и осветительные приборы", - добавили в "АЖК".
В пресс-службе предприятия заверили, что Алматы будет на 100% освещен к концу 2025 года.
К слову, сейчас в городе устанавливают LED-фонари - светодиодные осветительные приборы, которые отличаются тем, что служат дольше и потребляют значительно меньше электроэнергии, чем ламповые.
"Качественный осветительный прибор LED способен непрерывно проработать без ремонта до 50 000 часов - это в 30 раз больше, чем старые осветительные приборы. При этом экономия энергопотребления может составлять до 90%", - резюмировали в "АЖК".
Напомним, в акимате города сообщали, что на ранее неосвещенных участках в Алматы появились уличные фонари. Всего с начала года бригады осветили 95 участков города.
Также аким Алматы Ерболат Досаев рассказывал, когда решится проблема с уличным освещением.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2192141-nikogda-ne-bylo-osveshcheniya-kak-reshayut-problemu-temnyh-ulic-v-almaty-foto/