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Жительница ЗКО отсудила 11 млн тенге у отдела ЖКХ за отказ от квартиры

Опубликовано:

Хрущевка
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото: Pavel Starikov / Getty Images

В ЗКО отдел ЖКХ решил приобрести квартиру в поселке Переметное района Байтерек, а затем отозвал заявку. Владелица жилья не согласилась с этим решением и обратилась в суд, передает "Мой город".

Истец обратилась в суд с иском к отделу жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Она посчитала незаконным одностороннее расторжение договора купли-продажи ее квартиры и просила суд взыскать сумму стоимости квартиры, а также неустойку. Об этом сообщили в суде ЗКО.

Из материалов дела следует, что в январе 2024 года отдел ЖКХ опубликовал объявление о государственных закупках на приобретение квартиры в селе Переметное района Байтерек.

Тогда истец выиграла этот конкурс, а после заключила договор купли-продажи квартиры. Стоимость жилья составила 10,3 млн тенге.

Также истец и ответчик составили акт приема-передачи квартиры. Далее госорган обратился в филиал НАО "ГК "Правительство для граждан" по району Байтерек, чтобы зарегистрировать договор.

Но в марте 2024 года отдел ЖКХ отозвал заявку и направил истцу уведомление о намерении расторгнуть договор. В тот же день госорган расторг договор в одностороннем порядке.

Отдел ЖКХ выбрал основание для расторжения: "По судебному акту, вступившему в законную силу (отмена закупки и другие причины, не связанные с ненадлежащим исполнением договора)". А в комментарии указал: "Жилье не проходит переоформление и регистрацию в НАО".

В суде специалисты филиала рассказали, что после того, как ответчик подал заявку о регистрации договора, произвести ее было невозможно из-за расхождений в информационной системе единого государственного кадастра недвижимости.

"Бывшему собственнику квартиры необходимо было обратиться в филиал с заявкой на исправление в записи прав на недвижимое имущество. Об этом сообщили услугополучателю, однако он отозвал заявку. В марте 2024 года филиал самостоятельно произвел корректировку сведений, после чего регистрация договора являлась допущенной", - пояснили в в суде ЗКО.

Суд установил, что истец заключила договор о государственных закупках и свои обязательства по договору исполнила, каких-либо нарушений с ее стороны при совершении сделки допущено не было.

"Доводы ответчика о том, что истцом до заключения договора в квартире произведена перепланировка ванной комнаты, поэтому ее квартира не соответствовала требованиям технической документации, суд считает несостоятельными, поскольку причиной расторжения договора ответчик указал, что жилье не проходит переоформление и регистрацию в НАО по причине наличия земельного участка", - пояснили в суде.

При совершении сделки правоустанавливающие документы на квартиру истца были проверены и допущены к участию в конкурсе, у нее какого-либо земельного участка в собственности, а также обременений не имелось.

Суд иск удовлетворил полностью. Одностороннее расторжение договора купли-продажи квартиры признали незаконным. Суд обязал взыскать задолженность с государственного органа на сумму 10,3 млн тенге и неустойку по договору купли-продажи в размере 1 030 000 тенге, а также судебные расходы на сумму 115 146 тенге.

Судебная коллегия по гражданским делам Западно-Казахстанского областного суда оставила без изменения решение суда первой инстанций. Решение вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в области Ұлытау многодетную мать с семьей выселили из квартиры из-за незаконного использования коммунального жилья. Дело в том, что семья сдавала квартиру в аренду третьему лицу, что выявили в ходе проверки.

А жительница Караганды получила квартиру в 1998 году и 26 лет проживала в ней с сыном, однако в прошлом году выяснилось, что жилье имеет другого владельца. Суд установил, что женщина по вине акимата лишилась ранее предоставленного ей жилища и должна получить новое из государственного жилищного фонда.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232200-zhitelnica-zko-otsudila-11-mln-tenge-u-otdela-zhkh-za-otkaz-ot-kvartiry/