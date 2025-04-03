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Девушка застряла в детских качелях в области Ұлытау (видео)

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Качели огорожены сигнальной лентой
Качели. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Ұлытау помощь спасателей понадобилась девушке, решившей покачаться на детских качелях - казахстанка застряла в них, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС.

Как сообщается на Instagram-странице областного департамента по ЧС, инцидент произошел в Жанааркинском районе области Ұлытау.

Спасатели МЧС прибыли на необычный вызов — девушка 1998 года рождения застряла в детских качелях и не могла самостоятельно выбраться.

"️С помощью специального инструмента "Холматро" спасатели аккуратно освободили ее. Женщина не пострадала", - говорится в сообщении.

Казахстанцам напомнили, что в случае чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.

Напомним, ранее в Атырауской области спасатели вытащили двухлетнюю девочку, упавшую в трехметровую яму. Процесс спасения ребенка удалось заснять на видео.

А в Павлодаре спасатели пришли на помощь детям, которые скатились с крутого обрыва глубиной около 20 метров и не могли самостоятельно подняться наверх. С помощью альпинистского снаряжение несовершеннолетних подняли наверх и передали службе скорой помощи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2232642-devushka-zastryala-v-detskih-kachelyah-v-oblasti-lytau-video/