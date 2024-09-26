"Это же опасно": еще в одном регионе Казахстане недовольны дорогой до школы (видео)

Школьники села Жоламан Павлодарской области вынуждены пробираться по глубоким канавам и грязи, чтобы сесть в школьный автобус и поехать на учебу, передает телеканал "Алматы".

Село Жоламан находится всего в 8 километрах от районного центра. Школы в населенном пункте нет, несмотря на большое количество учеников.

"Школьники ездят в школу на автобусе. Весь месяц шел дождь. После дождя автобус не может заезжать в деревню. Детям приходилось выходить на трассу - вот в чем проблема. Это же очень опасно", - рассказал житель села Жоламан Аманжол Балгабаев.

Сельский аким о проблеме, как оказалось, знает, и даже попытался хоть как-то помочь школьникам и их родителям.

"Автобус не мог заехать, поэтому детям приходилось выходить в грейдер. Мы сделали спуск, чтобы автобус мог доехать до этого места. Чтобы дети далеко не ходили, переместили остановку временно. Когда дождь, ветер, чтобы могли дети здесь постоять", - объяснил аким Актогайского сельского округа Куаныш Пстебаев.

Жители села буквально молят о собственной школе. Это решило бы проблемы с транспортировкой детей. Тем более, что село перспективное. Недавно здесь открыли крупную молочную ферму, появились новые рабочие места и перспективы для карьерного роста. Приезжают новые семьи с детьми.

"Хорошо было бы если бы школу открыли. Дети маленькие, в нулевой, первый класс ходят по грязи этой. Если бы на следующий год школу открыли - хорошо было бы и для детей, и для нас", - отметил житель села Жоламан Серик Кожахметов.

В отделе образования уточнили, что если родители коллективно обратятся к чиновникам с предложением о новой школе, то этот вопрос будет рассмотрен на уровне области. Что же случилось с дорогами? Виной всему нерадивые подрядчики, которые занимаются прокладкой водопроводных труб. Сельчане говорят, рабочие еще в конце прошлого года перерыли все дороги, не доделали и бросили. Чиновники рассказали нам, что подрядчиков признали недобросовестными, но все же дали шанс закончить проект.

"В связи с тем, что они работу не смогли вовремя закончить, нами в прошлом году был подан иск в суд о признании подрядчика недобросовестным поставщиком государственных закупок и внесли в реестр недобросовестных поставщиков государственных закупок", - сообщил и. о. руководителя отдела реального сектора экономики Актогайского района Самат Секенов.

Общая стоимость проекта порядка 230 млн тенге. Закончить его пообещали уже в октябре этого года. Однако асфальтирование дорог в селе пока не запланировано. После проведения водопровода нужно подождать три года, чтобы уложился грунт, рассказали в сельском акимате.