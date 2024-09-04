"Смертельная гонка": дорога до школы вызвала возмущение родителей учеников в Астане (видео)

Родители учеников одной из школ Астаны недовольны тем, что детям приходится преодолевать непростой путь, чтобы добраться до учебы, передает сайт телеканала КТК.

С подобной проблемой столкнулись ученики школы-лицея №95, расположенного на левом берегу Астаны. Развозку от учебного заведения отменили в прошлом учебном году, а строящуюся рядом школу еще не закончили.

"Они идут через степь, переходят эту огромную трассу – еле как проходят, там оживленно, и нет никаких специальных знаков, что это дети ходят. Недавно сбили насмерть человека, две недели назад. Проходят эту трассу, стоят вдоль дороги, остановка не работает. Это ежедневный треш какой-то, стресс, смертельная гонка какая-то, чтобы попасть в школу!" - поделилась горожанка Айгуль Ергазина.

Все дело в том, что общественный транспорт до учебного заведения хотя и едет, но не напрямую. По дороге до школы автобусы заезжают на конечную остановку, где могут стоять до получаса. И именно чтобы не терять время, дети и ходят через безлюдный пустырь. Квартиры здесь получили многодетные семьи.

Акмарал Досыманова воспитывает сразу шестерых, но в новую школу возле их дома они пойдут не раньше декабря.

"В год мы три раза меняем школу. Как новая открывается, мы с шестью детьми туда идем. Ну это же ненормально – каждый раз менять школу! Для ребенка это, во-первых, стресс", - рассказывает Акмарал Досыманова.

В прошлом учебном году детей из этого жилого массива возили на школьном автобусе. Но в конце августа родителям сообщили, что развозки не будет. Однако позже, завидев журналистов, родителей попытались успокоить.

"Это финансовый вопрос, связанный с акиматом. Это же финансирование. Вчера мы с управлением вопрос решили, и нам выделяют два-три автобуса", - заявила директор школы-лицея №95 Астаны Шынар Аубакирова.

В управлении образования Астаны запуск трех школьных автобусов тоже подтвердили. Родители же надеются, что решение вопроса не затянется надолго и они перестанут жить в страхе за своих детей.

Источник: КТК