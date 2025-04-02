Почему в Казахстане стал плохо работать TikTok, ответили в Минцифры

Глава Минцифры в кулуарах мажилиса объяснил, почему в работе TikTok в Казахстане возникают сбои, и стоит ли пользоваться VPN, передает корреспондент NUR.KZ.

"Когда используется VPN, мы полагаем, что, наоборот, мы усложняем работу компании, в частности TikTok. Почему? Тогда происходит подмена IP-адреса, и модераторы казахскоязычного и русскоязычного контента не имеют возможности быстро обнаружить тот трафик, который не соответствует закону, то есть подлежит модернизации. Поэтому, если иногда бывает перебой с TikTok, то мы ведем периодические переговоры с компанией TikTok.

Но по регулированию трафика - это находится в зоне ответственности Министерства культуры и информации. Проблем с интернетом мы не наблюдаем, чтобы как-то влияло на деятельность TikTok", - прокомментировал глава МЦРИАП Жаслан Мадиев.

Стоит отметить, что вопрос с возможной блокировкой платформы поднимался в Казахстане не раз. Так, к примеру, в апреле 2024 года министр культуры Аида Балаева говорила, что вопрос блокировки какой-либо соцсети в Казахстане будет зависеть от ряда факторов. Министерством, по ее словам, рассматривался вопрос касательно TikTok.

Позже представители платформы отреагировали на ее высказывание.

В мае стало известно, что несовершеннолетним в Казахстане хотят ограничить доступ к регистрации в ряде соцсетей и мессенджеров. Проект соответствующего плана был опубликован на портале "Открытых НПА".

В начале октября на заседании сената депутат Геннадий Шиповских поднял вопрос возможного ограничения TikTok в Казахстане. По его словам, отдельный контент в популярной среди детей и подростков соцсети может негативно влиять на поведение и привести к ложным идеалам и зависимости.

Позже в Минцифры прокомментировали возможное ограничение соцсети - там пояснили, что мониторингом противоправного контента в интернете и ограничением доступа к нему занимается Министерство культуры и информации.