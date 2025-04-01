Автобус заглох на рельсах и едва не столкнулся с поездом в Усть-Каменогорске (видео)

Полицейские и жители ВКО предотвратили аварию на железнодорожных путях в Усть-Каменогорске – они вытолкали автобус, застрявший на рельсах, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД, сотрудники полиции и местные жители проявили решительность в экстренной ситуации, когда пассажирский автобус заглох прямо на рельсах, а поезд стремительно приближался.

"Патрульные Тимур Абдрахманов и Раджан Базарбекулы немедленно пришли на помощь и вместе с горожанами вытолкали автобус, чтобы освободить пути.

Благодаря их слаженным действиям удалось избежать серьезных последствий", – говорится в сообщении.

Произошедшее запечатлели камеры видеонаблюдения.

Напомним, ранее внедорожник Toyota Land Cruiser преградил путь пассажирскому поезду на перегоне Медеу - Жетісу, застряв на рельсах. С помощью прохожих машину отбуксировали на безопасное место, после чего водитель скрылся. Полицейские составили на него административный протокол.

А в Атырауской области машинист поезда предотвратил наезд на табун лошадей, которые вышли на пути в условиях бурана и плохой видимости. Работники дистанции отогнали табун от пути. В результате инцидента задержались два пассажирских и три грузовых поезда.