Пассажирские поезда задержались в Атырауской области из-за табуна лошадей (видео)

В Атырауской области машинист поезда предотвратил наезд на табун лошадей, которые вышли на пути в условиях бурана и плохой видимости, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщается в официальном Telegram-канале АО "НК "Қазақстан темір жолы", инцидент произошел на участке Сагиз - Макат в Атырауской области.

"Животные свободно гуляли возле железной дороги и неспешно переходили рельсы, создавая угрозу аварии. Машинист подал длительный звуковой сигнал и применил экстренное торможение. Работники дистанции пути отогнали табун от путей", - рассказали в компании.

В результате инцидента задержались два пассажирских и три грузовых поезда.

В КТЖ напомнили, что безнадзорный скот представляет серьезную опасность для железнодорожного движения и может привести к аварийным ситуациям.

Ранее в Семее бродячая лошадь, разгуливающая по городу, сбила женщину на пешеходном переходе и столкнулась с автомобилем. Животное отловили и поместили на специализированную штрафстоянку для бродячего скота. Полицейские ведут работу по установлению владельца лошади.

А в Алматинской области участники кокпара прямо на лошадях пересекли пешеходный мост, расположенный вдоль автодороги Алматы - Шеле - Қорғас. В АО "НК "КазАвтоЖол" заявили, что движение на лошадях и других животных по пешеходному мосту запрещено.