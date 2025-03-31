"Нечаянно прописал": в Актобе выделили деньги на ремонт лифта в доме, в котором его никогда не было

Жителей отремонтированной пятиэтажки в Актобе шокировал "ремонт" лифта, которого в доме вовсе нет, при этом на обновление дома было выделено свыше 100 млн тенге, сообщает телеканал "Астана".

По информации телеканала, ремонт пятиэтажного дома по улице Сатпаева начался осенью прошлого года. По программе термомодернизации в доме должны были отремонтировать кровлю, заменить трубы в подвале и привести в порядок подъезды. Работы длились полгода и завершились в начале марта текущего года. Но качеством ремонта жильцы недовольны.

"Нам заменили электрощитки, мы не просили. Сейчас только нажми на него - продавливается. По качеству отвратительные! Канализацию он нам якобы на свой счет вывел до колодцев, но она постоянно забивается, постоянно у нас подпоры, топит подвал. До ремонта у нас таких проблем не было", - заявила жительница дома Зульфия Куатова.

Сообщается, что из бюджета на ремонт пятиэтажки выделили 121 млн тенге, в течение 7 лет владельцы 120 квартир должны ежемесячно платить от 8 до 16 тыс. тенге. Но больше всего актюбинцев поразило то, что в смете указан ремонт несуществующего лифта.

"Он вообще не предусмотрен, но он взялся по счету оплаты, который провела СПК. Подрядчику оплатили ремонт лифта! Смета оказывается завышена, там исправлять надо все, но ни СПК, ни ЖКХ на это не реагируют", - заявил житель Петр Бергер.

Теперь жители требуют пересмотреть смету и исправить все недочеты. На возмущения ответили в жилищном фонде города. По словам специалистов, повода для волнений у горожан нет.

"В данный момент подрядчик устранил указанные дефекты. Кроме того, у нас имеется гарантийное письмо, в котором указано, что подрядная организация обязуется исправлять все возникающие дефекты в кратчайшие сроки. Также в течение 2 лет объект будет находиться на гарантийном обслуживании", - сообщил директор КГУ "Жилищный фонд акимата Актобе" Аксункар Кулданбаев.

Директор строительной компании признал, что при выполнении работ были мелкие недочеты. В целом же, по его словам, модернизация была проведена качественно. Кроме того, компания якобы потратила на дом собственные средства сверх сметы. С его слов, ремонт лифтов был включен в документацию из-за банальной ошибки.

"Этот лифт не указан ни в ПСД, ни в актах выполненных работ. Это внутренняя платежка между СПК и чисто случайно бухгалтер произвел ошибку. Человек ошибся, нечаянно прописал, но деньги ушли целенаправленно, никакой лифт не принимался и не подписывался", - сообщил директор подрядной организации Талгат Утепов.

Но жильцы не верят словам подрядчика и намерены подать на него в суд. Кроме того, собственники квартир обратились с заявлением в прокуратуру и Антикор.

Напомним, в октябре прошлого года жители другого актюбинского ЖК пытались добиться элементарных благ - они пожаловались, что застройщик полностью не завершил проект, хотя дома частично сдали в эксплуатацию.

Также мы рассказывали, что жители нового ЖК в Шымкенте опасаются за состояние домов. Они рассказали о проблемах с трубами, облицовкой и коммуникациями в почти новых домах. При этом, по их словам, дом словно накренился.

Кроме того, осенью прошлого года сообщалось, что жильцы двухэтажного общежития в Алматинской области боятся жить в своих квартирах - в доме осыпаются стены, протекают трубы. Здание было построено еще 65 лет назад. Сейчас фасад общежития осыпался, в некоторых окнах нет стекол.