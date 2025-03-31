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Когда могут отключить отопление в Астане, рассказали в акимате

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Женщина греется у батареи
Радиатор отопления. Иллюстративное фото: SBenitez / Getty Images

Точных сроков отключения отопления в Астане в местном акимате не назвали, но озвучили погодные условия, при которых будет принято такое решение, передает NUR.KZ.

"При устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха плюс 10 °C и выше в течение пяти календарных дней принимается решение местного исполнительного органа города Астаны об окончании отопительного сезона", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Отметим, что в прошлом году в Астане отопительный сезон был завершен 19 апреля.

А двумя днями до этой даты поэтапное отключение отопления началось в южной столице - Алматы. Сообщалось, что сначала отключать будут административные здания, учебные заведения, объекты культуры, а уже затем - жилые дома и соцобъекты.

Добавим, что согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие 7 дней, с 31 марта по 6 апреля, в Астане обещают потепление до 15 градусов, но в столицу придут дожди.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231873-kogda-mogut-otklyuchit-otoplenie-v-astane-rasskazali-v-akimate/