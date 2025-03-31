Автобусы перестали ездить в один из городов Казахстана после жалобы таксиста

В Актюбинской области новые автобусы в Хромтау пустили в феврале прошлого года, но с 30 марта они туда больше не ездят. Все дело в поступившей жалобе от таксиста на состояние транспорта, передает "Диапазон".

Как пишут в соцсети, один из таксистов пожаловался, что на рейсовом автобусе есть трещина на лобовом стекле и нет гайки на заднем колесе.

Начались проверки, штрафы, с 30 марта рейсы и вовсе остановили. Люди теперь добираются на такси, а цена за проезд доходит до 3 тысяч тенге с человека.

В компании "Кала Транс" подтвердили, что рейсы остановили.

"28 марта местная полицейская служба начала штрафовать водителей автобусов Актобе - Хромтау за нарушение эксплуатации при перевозке пассажиров. Поводом стала жалоба водителя такси, что на автобусах есть дефекты на лобовом стекле.

Он начал снимать автобусы на видео, по "102" вызвал полицию, пожаловался на нарушения технического состояния автобусов. В результате водителей и перевозчиков оштрафовали, два автобуса сняли с рейса и отправили на штрафстоянку", - рассказало руководство компании.

С 2024 года маршрут Актобе - Хромтау обслуживает ТОО "V-Service". Было задействовано четыре автобуса Yutong 2022 года выпуска вместимостью 47 мест. По расписанию ежедневно автобусы выполняли семь кругорейсов, стоимость проезда составляла 600 тенге.

По информации ТОО "V-Service", дефекты в автобусах связаны с неудовлетворительным состоянием дороги Актобе - Хромтау. Автобусы часто ломаются, на ремонт расходуются немалые средства. Запчасти доставляются из Алматы, ремонт и доставка занимают несколько дней, из-за этого рейсы срываются, а от жителей поступают жалобы.

Из восьми имеющихся автобусов у шести выявили незначительные дефекты лобового стекла. С 30 марта ТОО "V-Service" отказался выпускать на линию автобусы Актобе - Хромтау до устранения нарушения.

Воспользовавшись ситуацией, таксисты подняли стоимость проезда с 2000 до 2500 тенге с человека. С 30 марта жители Хромтауского района лишены возможности пользоваться автобусами по доступным ценам на маршруте Актобе - Хромтау.

Когда в Хромтау возобновят автобусные рейсы, пока неизвестно. Также непонятно, надолго ли будет восстановлено движение. По данным перевозчика, из-за плохой дороги камни летят в лобовое стекло постоянно. Замена каждого стоит 400 тысяч тенге.

Ранее жители села Туздыбастау в Алматинской области пожаловались, что дороги там не ремонтировались 20 лет. Люди ежегодно самостоятельно собирают деньги, закупают материал и вызывают технику, чтобы привести их в порядок. Проблема усугубляется отсутствием уличного освещения.

А школьники села Жоламан Павлодарской области вынуждены пробираться по канавам и грязи, чтобы сесть в школьный автобус и поехать на учебу в районный центр. Для решения проблемы с транспортировкой детей сельчане просят открыть в населенном пункте собственную школу.