"Запрещено по шариату": в ДУМК выступили против использования биткоина

Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало решение о том, что криптовалюта, и в частности биткоин - запрещены шариатом, передает NUR.KZ.

Как отмечается на официальном сайте ДУМК, криптовалюта, а в частности биткоин - противоречит нормам шариата, потому как эта система не контролируется ни одним банком, агентством или государственным органом в мире.

"Если национальные валюты обеспечены золотом или внутренним продуктом, то биткоин ничем не подкреплен. Любой человек может стать своего рода центральной банковской системой собственных денег через компьютер. Также каждый участник Сети может проводить денежные операции без каких-либо посредников, без чьего-либо контроля", - приводят доводы в ДУМК.

Здесь уверены, что любые деньги в соответствии с шариатом должны быть выпущены государством, а также гарантированы и защищены им.

"Биткоин не является национальной валютой. Потому что он не защищен гарантиями государственных органов и финансовым законодательством. Это децентрализованные виртуальные деньги без реальных активов. В любой момент его рынок может резко подняться или рухнуть, от чего пострадают люди. Следовательно, обращение с этой валютой нарушает имущественные права людей.

Как валюта или товар биткоин остается вне контроля ответственных сторон. Это также может оказать негативное влияние на внутреннюю экономику страны и привести к дестабилизации общества. Потому что возможно распространение запрещенной торговли, хищений денег, перевод средств деструктивными группировками. И этот потенциальный вред необходимо предотвратить.

Кроме этого, биткоин-процессы в основном скрыты. Это, в свою очередь, приводит к обману и мошенничеству, запрещенным шариатом. Криптовалюту "Биткоин" запрещено использовать по шариату из-за неопределенности, мошенничества и причинения вреда отдельно личности и государству в целом", - отметили в ДУМК.

Ранее духовное управление мусульман Казахстана опубликовало решение улемов о том, что квадроберство запрещено шариатом.

Муфтият Казахстана также вводил ранее запрет на буллинг, кибербуллинг и распространение ложной информации в Сети.

А недавно в ДУМК заявили о высоких ценах на ауызашар-меню.