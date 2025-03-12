"Вызывает недопонимание": в ДУМК заявили о высоких ценах на ауызашар-меню

Обеспокоенность высокими ценами на ауызашар-меню в ряде заведений страны выразило Духовное управление мусульман Казахстана, передает NUR.KZ.

"К сожалению, в последнее время владельцы ряда ресторанов, кафе и столовых в нашей стране предлагают высокие цены на ауызашар-меню, это вызывает недопонимание среди населения", - заявили в ДУМК.

В управлении мусульман призвали предложить тем, кто соблюдает пост, простое и доступное меню для ауызашара, а также избегать расточительности. В ДУМК подчеркнули, что священный месяц Рамазан основан на смирении и благотворительности.

Отметим, ранее ДУМК опубликовало расписание оразы и размер фитр-садака.

Рамазан начался 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр. 30 марта отмечается праздник Ораза айт.

С особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.