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"Вызывает недопонимание": в ДУМК заявили о высоких ценах на ауызашар-меню

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Ужин в Рамазан
Застолье. Иллюстративное фото: Jasmin Merdan/Getty Images

Обеспокоенность высокими ценами на ауызашар-меню в ряде заведений страны выразило Духовное управление мусульман Казахстана, передает NUR.KZ.

"К сожалению, в последнее время владельцы ряда ресторанов, кафе и столовых в нашей стране предлагают высокие цены на ауызашар-меню, это вызывает недопонимание среди населения", - заявили в ДУМК.

В управлении мусульман призвали предложить тем, кто соблюдает пост, простое и доступное меню для ауызашара, а также избегать расточительности. В ДУМК подчеркнули, что священный месяц Рамазан основан на смирении и благотворительности.

Отметим, ранее ДУМК опубликовало расписание оразы и размер фитр-садака.

Рамазан начался 1 марта. Ночь с 26 на 27 марта - священная ночь Кадр. 30 марта отмечается праздник Ораза айт.

С особенностями соблюдения поста в Рамазан подробнее можно ознакомиться здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227337-vyzyvaet-nedoponimanie-v-dumk-zayavili-o-vysokih-cenah-na-auyzashar-menyu/