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Житель ВКО не получал зарплату и оказался должником

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Мужчина в рубашке
Мужчина. Иллюстративное фото: cglow / Getty Images

В ВКО признали незаконными постановления судебного исполнителя, так как не был принят во внимание факт невыплаты зарплаты должнику, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданин, будучи должником в исполнительном производстве о взыскании алиментов, обратился в суд с иском об оспаривании постановления об определении размера задолженности по алиментам.

Мужчина ссылался на наличие подтверждающих документов о фактическом трудоустройстве в указанном периоде и исчисление задолженности за превышающий трехлетний срок период.

Также должник отметил, что задолженность образовалась не по его вине, а из-за невыплаты заработной платы, задержки и неправильного перечисления алиментов. При этом в период задолженности мужчина передавал средства от реализации имущества в счет алиментов.

По Кодексу "О браке (супружестве) и семье" взыскание алиментов за прошедший период производится на основании исполнительного документа в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного документа к исполнению.

"Установлено нарушение ответчиком названных норм при вынесении оспариваемых постановлений, поскольку превышен установленный законом трехлетний срок для исчисления задолженности, а также не принят во внимание факт трудоустройства должника", - отметили в суде.

Суд признал постановления судебного исполнителя незаконными и отменил их. Решение суда уже вступило в законную силу и исполнено ответчиком.

Ранее стало известно, что в ВКО задолжавший по алиментам мужчина просил выделить ему долю в квартире, которую они с бывшей супругой купили в браке, якобы для возможности обратить взыскание на его выделенную долю для выплаты долга. Суд встал на сторону бывшей жены и отказал в иске.

А в Павлодарской области безработного местного жителя приговорили к нескольким суткам ареста за неуплату алиментов 6 детям. Мужчина накопил долг свыше 1,4 млн тенге. При этом он пояснил, что выплачивать алименты не отказывается, а задолженность образовалась в связи с отсутствием работы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231771-dolg-pered-detmi-poyavilsya-u-zhitelya-vko-iz-za-nevyplaty-zarplaty/