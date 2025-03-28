"Редко навещает": казахстанец передумал дарить квартиру падчерице

Житель Карагандинской области попросил признать недействительным договор дарения квартиры падчерице после его смерти, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 87-летний житель Темиртау подал в суд на свою падчерицу, требуя признать недействительным договор дарения квартиры.

Он утверждал, что подписал документы под давлением, не понимая сути сделки из-за возраста и проблем со слухом.

Темиртауский городской суд установил, что мужчина состоит на учете как одинокий пожилой человек, за ним закреплен социальный работник, а также он страдает тугоухостью.

Договор дарения предусматривал, что квартира перейдет падчерице после смерти дарителя, при этом казахстанец продолжал проживать в ней и нести расходы на содержание. В тот же день было составлено завещание в пользу падчерицы.

"Свидетели подтвердили, что падчерица редко навещает отчима, а сам истец практически не покидал квартиру. Другой свидетель рассказал, что истец обращался за помощью в больницу и выражал опасения по поводу дарственной. Заподозрив обман, он подал иск", - рассказали в суде.

Согласно закону, дарение считается недействительным, если сделка была совершена под давлением или в условиях заблуждения.

"Кроме того, договор дарения, предусматривающий передачу имущества одаряемому после смерти дарителя, является ничтожным", - отметили в суде.

Суд удовлетворил исковые требования: оспариваемый договор дарения квартиры признан недействительным. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в ВКО мужчина с семьей жил в доме отца, где сделал ремонт. Когда сын захотел переехать в квартиру в городе, это привело родственников в суд. Сын предложил отцу продать дом и поделить деньги, но тот отказался.

А в Караганде суд признал недействительным договор дарения квартиры, заключенный под обманом, и восстановил права пожилой горожанки. Договор дарения квартиры был заключен с женщиной, которая представлялась внучкой пенсионерки, но факт родственных отношений не был подтвержден.