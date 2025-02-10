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Казахстанка подарила сыну дом, а после отъезда снохи передумала

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Жилой частный дом и участок с забором
Дом. Иллюстративное фото: schankz / Getty Images

Жительница Алматинской области подарила семье сына дом с участком, а потом хотела признать договор дарения жилища недействительным, но получила отказ, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело о признании недействительным договора дарения жилого дома рассмотрели в Талгарском районном суде Алматинской области.

20 января 2023 года истец подарила своему сыну (ответчику) жилой дом с земельным участком, который находился в ее собственности. Договор дарения был подписан дарителем лично, удостоверен нотариально, даритель была ознакомлена с правовыми последствиями сделки. Договор зарегистрировали в установленном порядке.

"Истец, оспаривая договор, утверждала, что он не является безвозмездным, так как она продолжает проживать в спорном доме и пользуется им", - уточнили в суде.

Согласно п.1 ст.506 ГК РК договор дарения предполагает безвозмездную передачу имущества. При наличии встречной передачи или обязательства такой договор считается ничтожным.

Суд отметил, что в данном случае не усматривается зависимости между передачей жилого помещения и правом дарителя на проживание в нем. Оспариваемый договор был заключен без особых условий, истец подтвердила, что по своему волеизъявлению подарила дом сыну.

"После заключения договора сын с семьей проживал в подаренном доме, однако возникли бытовые разногласия, в результате которых сноха покинула дом", - отметили в суде.

Судья, принимая во внимание преклонный возраст дарителя и возможность обмана со стороны заинтересованных лиц, вынес решение об отказе в удовлетворении иска. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Караганде суд признал недействительным договор дарения квартиры, заключенный под обманом, и восстановил права пожилой женщины. По материалам дела, ответчик, воспользовавшись психическим и психологическим состоянием пенсионерки, отсутствием близких родственников, убедила ее заключить оспариваемый договор дарения, тем самым лишив единственного жилья.

А пенсионерка из Кызылорды получила в дар квартиру от сестры мужа. Однако другая его сестра заявила, что квартира отдана ей, но не смогла доказать это и была принудительно выселена из жилья.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219504-kazahstanka-podarila-synu-dom-a-posle-otezda-snohi-peredumala/