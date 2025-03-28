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"Просим сохранять спокойствие": скопление полицейских в бронежилетах напугало жителей Косшы (видео)

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Кадр из видео: t.me/sputnikKZ

Жителей Косшы напугало большое скопление полицейских в бронежилетах и выстрелы. На это отреагировали в пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области, передает NUR.KZ.

"28 марта 2025 года на территории города Косшы проводятся антитеррористические учения с участием специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов.

В связи с этим, просим жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов", - отмечается в сообщении ведомства.

Также в полиции предупредили, что в период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств.

Отметим, что осенью прошлого антитеррористические учения прошли сразу в нескольких регионах Казахстана.

Мы писали, что по этому поводу столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам.

31 октября учения провели в Алматы - горожане получили соответствующие экстренные оповещения.

В период с 7 по 8 ноября текущего года состоялось проведение антитеррористических учений "Ұлытау-Антитеррор-2024".

Также 8 ноября в континентальном шельфе Каспийского моря прошли антитеррористические учения. Сообщалось, что будут отработаны элементы спуска катеров специальных подразделений государственных органов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231225-prosim-sohranyat-spokoystvie-skoplenie-policeyskih-v-bronezhiletah-napugalo-zhiteley-kosshy-video/