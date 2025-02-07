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Казахстанка не могла получить наследство из-за отчества умершего мужа

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Женщина плачет
Расстроенная женщина. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Жительница СКО не могла получить наследство умершего супруга из-за того, что в свидетельстве о браке у мужчины отчество было указано неверно, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, местная жительница обратилась в Есильский районный суд с заявлением об установлении неправильности актов гражданского состояния.

Как следует из пояснений заявителя, в сентябре 2023 года умер ее супруг, и она обратилась к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Однако нотариусом ей было отказано, поскольку было выявлено несоответствие в написании отчества наследодателя в свидетельстве о браке и уведомлении о смерти. Женщине рекомендовали обратиться в отдел РАГС Есильского района для внесения изменения в актовую запись о его рождении.

После этого заявитель обратилась в отдел РАГСа с заявлением о внесении изменений в запись акта о заключении брака, но там ей отказали ввиду отсутствия достаточных оснований для внесения исправлений.

"Иной возможности у заявителя, кроме того, как обратиться в суд и установить неправильность акта гражданского состояния, не имелось", - отметили в суде.

Суд, исследовав материалы дела, удовлетворил заявление и установил неправильность в актовой записи о заключении брака. Решение суда вступило в законную силу.

"Данное решение суда поможет заявителю вступить в наследственные права после смерти супруга", - уточнили в суде.

Ранее стало известно, что многодетная мать из Экибастуза судилась со свекровью из-за наследства после гибели мужа. На квартиру в Павлодаре, которую погибшему отцу 4 детей подарила тетя, стала претендовать и его мать. В областном суде стороны все же согласились рассмотреть вопрос медиативного соглашения.

А в Жамбылской области дочери пришлось через суд установить факт смерти отца, который произошел 13 лет назад, чтобы оформить наследство. Дело в том, что супруга умершего своевременно не обратилась в органы РАГС для получения свидетельства о смерти, о чем их дети не знали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2218731-kazahstanka-ne-mogla-poluchit-nasledstvo-iz-za-otchestva-umershego-muzha/