Снайпера на крыше заметили во время празднования Наурыза в Алматы (видео)
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В Алматы заметили снайпера на крыше здания во время празднования Наурыз мейрамы - в полиции города прокомментировали кадры, передает NUR.KZ.
Видео опубликовал в TikTok пользователь bake_9595.
На опубликованных кадрах видно человека, который похож на снайпера с оружием, на здании КБТУ в Алматы. Ролик был снят во время торжественных мероприятий по случаю празднования Наурыза.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции города сообщили, что в рамках обеспечения безопасности при проведении массовых культурно-зрелищных мероприятий предусмотрены различные меры, соответствующие установленным алгоритмам.
"Эти меры являются стандартной практикой для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные угрозы и направлены исключительно на защиту граждан и предотвращение любых инцидентов, представляющих угрозу безопасности", - пояснили в ведомстве.
Отметим, что в преддверии празднования Наурыза горожан предупреждали о временных изменениях в движении по улицам города.
Также алматинцам рассказали о проведении праздничных мероприятий в разных уголках южной столицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230769-snaypera-na-kryshe-zametili-vo-vremya-prazdnovaniya-nauryza-v-almaty/