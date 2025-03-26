Снайпера на крыше заметили во время празднования Наурыза в Алматы (видео)

В Алматы заметили снайпера на крыше здания во время празднования Наурыз мейрамы - в полиции города прокомментировали кадры, передает NUR.KZ.

Видео опубликовал в TikTok пользователь bake_9595.

На опубликованных кадрах видно человека, который похож на снайпера с оружием, на здании КБТУ в Алматы. Ролик был снят во время торжественных мероприятий по случаю празднования Наурыза.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе департамента полиции города сообщили, что в рамках обеспечения безопасности при проведении массовых культурно-зрелищных мероприятий предусмотрены различные меры, соответствующие установленным алгоритмам.

"Эти меры являются стандартной практикой для обеспечения общественного порядка и реагирования на возможные угрозы и направлены исключительно на защиту граждан и предотвращение любых инцидентов, представляющих угрозу безопасности", - пояснили в ведомстве.

Отметим, что в преддверии празднования Наурыза горожан предупреждали о временных изменениях в движении по улицам города.

Также алматинцам рассказали о проведении праздничных мероприятий в разных уголках южной столицы.