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Дополнительные парковочные места появятся в одном из районов Алматы

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Платная парковка в Алматы
Парковка в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алатауском районе Алматы вводят временные изменения в движении и организации парковки из-за празднования Наурыза, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщили в пресс-службе акимата Алматы, в Алатауском районе города 21 и 22 марта из-за празднования Наурыза и проведения концерта в спортивном комплексе "Алматы Арена", будут введены временные изменения в организации дорожного движения и парковки.

"С 19 марта до 24 марта будет временно ограничено движение по улице Универсиадной, на участке от улицы Момышұлы до улицы Доспановой. Это решение направлено на обеспечение безопасности участников мероприятий, а также на создание комфортных условий для горожан и гостей города", - предупредили в акимате.

Ограничение движения
Схема движения.: прессөслужба акимата Алматы

Кроме того, для удобства участников концерта, который состоится 22 марта, в 19 часов в "Алматы Арена", а также в рамках праздничных мероприятий Наурыз мейрамы, будут организованы дополнительные парковочные зоны на территориях:

  • новой мечети по улице Момышұлы;
  • спортивного комплекса "Алматы Арена";
  • театра традиционного искусства "Алатау".
парковки
Схема расположения новых парковочных мест: пресс-служба акимата города Алматы

"Администрация города призывает жителей и гостей Алматы заранее планировать маршруты, учитывать временные изменения в дорожном движении и пользоваться предложенными парковочными зонами", - добавили в акимате.

Сегодня мы также писали о других ограничениях, которые введут на дорогах Алматы из-за празднования Наурыза.

Отметим, что праздничные мероприятия пройдут в парке "Кок-Тобе", на площади Абая, пешеходной улице Панфилова, Арбате и площади Астана. Куда именно можно сходить и чем заняться на Наурыз мейрамы в южной столицы, читайте здесь.

Напомним, Наурыз мейрамы в Казахстане отмечают с 21 по 23 марта. В честь праздника казахстанцев ждут длинные выходные.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2228996-dopolnitelnye-parkovochnye-mesta-poyavyatsya-v-odnom-iz-rayonov-almaty/