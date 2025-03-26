4-летнего ребенка на вертолете доставили в Усть-Каменогорск (видео)

В ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев совершили транспортировку ребенка на вертолете "Ми-8" из района Улкен Нарын в Усть-Каменогорск для оказания экстренной медицинской помощи.

На борту сопровождение маленького пациента осуществляла бригада врачей санавиации.

Благодаря опыту и профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно. Ребенок 2021 года рождения доставлен в медицинское учреждение, где сейчас находится под наблюдением специалистов.

Ранее в Карагандинской области нуждавшуюся в госпитализации казахстанку из-за состояния дорог к самолету санавиации доставили на снегоболотоходе - карета скорой помощи не могла доехать до пациентки.

А в феврале младенца с мамой в сопровождении бригады врачей санавиации доставили из Алтая в Усть-Каменогорск вертолетом МЧС. Ребенок и его мама были помещены под наблюдение специалистов в Центре матери и ребенка.