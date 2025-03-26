Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

4-летнего ребенка на вертолете доставили в Усть-Каменогорск (видео)

Опубликовано:

Қазақ тілінде оқу
Ребенка доставили на вертолете в больницу в Усть-Каменогорске
Транспортировка ребенка на вертолете. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В ВКО ребенка экстренно доставили в медучреждение в Усть-Каменогорске вертолетом МЧС. 4-летнего малыша сопровождала бригада врачей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев совершили транспортировку ребенка на вертолете "Ми-8" из района Улкен Нарын в Усть-Каменогорск для оказания экстренной медицинской помощи.

На борту сопровождение маленького пациента осуществляла бригада врачей санавиации.

Благодаря опыту и профессионализму пилотов и врачей полет прошел благополучно. Ребенок 2021 года рождения доставлен в медицинское учреждение, где сейчас находится под наблюдением специалистов.

Ранее в Карагандинской области нуждавшуюся в госпитализации казахстанку из-за состояния дорог к самолету санавиации доставили на снегоболотоходе - карета скорой помощи не могла доехать до пациентки.

А в феврале младенца с мамой в сопровождении бригады врачей санавиации доставили из Алтая в Усть-Каменогорск вертолетом МЧС. Ребенок и его мама были помещены под наблюдение специалистов в Центре матери и ребенка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230736-4-letnego-rebenka-na-vertolete-dostavili-v-ust-kamenogorsk-video/