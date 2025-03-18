Скорая не могла проехать: на снегоболотоходе везли спасатели пациентку из Карагандинской области

В Карагандинской области нуждавшуюся в госпитализации казахстанку из-за непроезжих дорог к самолету санавиации доставили спасатели на снегоболотоходе, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, на пульт 112 поступило сообщение о том, что в Карагандинской области, на расстоянии 7 км от города Балхаш, из-за отсутствия проезда автотранспорта требуется помощь в транспортировке женщины 1949 г.р.

Из-за труднопроходимых дорог карета скорой помощи не могла доехать. Сотрудники МЧС на снегоболотоходе "Байкал" доставили пациентку до самолета санитарной авиации, который ожидал их на взлетной полосе.

Женщина была благополучно передана медицинским работникам.

Напомним, ранее в начале февраля младенца с мамой в сопровождении врачей доставили из Алтая в Усть-Каменогорск вертолетом МЧС.

А в конце января в Карагандинской области спасатели МЧС помогли доставить роженицу в больницу. Женщину перевозили на технике высокой проходимости из-за сильного бурана.