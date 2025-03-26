Аким Астаны сообщил об изменении правил вывоза строительного мусора

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что в столице планируют внедрить новые правила по вывозу строительного мусора, передает NUR.KZ. Правила будут внедрены до конца апреля текущего года.

Аким Астаны Женис Касымбек опубликовал на своей странице в Instagram новый пост, в котором высказался о системе вывоза мусора в городе. По его словам, ежедневно коммунальные службы вывозят порядка 1200 тонн мусора.

Он отметил, что ежегодный рост численности населения, увеличение площади вводимых в эксплуатацию ЖК приводит к увеличению норм накопления и образования отходов.

"В связи с чем актуальным вопросом остается образование несанкционированных свалок, более 95% которых составляют строительные отходы.

К примеру, в прошлом году по результатам космомониторинга было выявлено 414 незаконных точек мусора, из них более 90% устранено. Оставшиеся будут ликвидированы в ближайшее время с наступлением благоприятных погодных условий.

В качестве мер по недопущению образования новых несанкционированных свалок, совместно с Министерством экологии и природных ресурсов разработан проект правил управления строительными отходами на территории города, который регламентирует обращение со строительными отходами и внедрение цифрового инструмента по учету и контролю за перемещением отходов", - отметил аким столицы.

По информации акима города, данные правила планируется утвердить до конца апреля текущего года. Далее акимат планирует начать внедрять информационную систему по учету строительных отходов каждого рейса со всех строительных объектов.

По его словам, данные меры позволят регламентировать вывоз строительных отходов, установить госконтроль и исключить появление несанкционированных свалок.

Летом прошлого года сообщалось, что в последние годы окраины Астаны стали окружать свалки строительных отходов. Мониторят ситуацию прямо из космоса, из облетающих территорию Казахстана спутников.

Напомним, в октябре прошлого года в акимате Астаны озвучили адреса, куда горожанам разрешено вывозить строительный и крупногабаритный мусор.

Добавим, в феврале этого года стало известно, что в Астане приняли решение повысить тариф на вывоз мусора в два раза.