Астанчанам выделили места, куда они смогут выбрасывать мебель

В акимате Астаны озвучили адреса, куда горожанам разрешено вывозить строительный и крупногабаритный мусор, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу.

В столичном акимате напомнили астанчанам, что физические и юридические лица должны самостоятельно вывозить строительный мусор на полигон.

"Крупногабаритные и строительные отходы складируются на площадке "Северная Гряда" по адресу Шоссе Алаш, 73/2. На площадке установлен дробильный комплекс по переработке строительных отходов, таких как кирпич, асфальт, бетонные отходы и так далее", - говорится в сообщении акимата.

Вместе с тем, юридическим лицам снижен тариф по приему строительных отходов, а также на безвозмездной основе физлицам. Кроме того, вывоз крупногабаритного мусора от населения осуществляется бесплатно.

"Установлен тариф на прием строительных отходов до 1 300 тенге за тонну (на рынке тариф составляет более 3 800 тенге за тонну). Созданы необходимые условия для сдачи строительного мусора до 250 кг для физических лиц на безвозмездной основе", - отмечается в сообщении.

Напомним, в сентябре полиция Алматы выступила с предупреждением - недобросовестных горожан будут штрафовать за крупногабаритный мусор в неположенных местах.

Позже жителям Алматы рассказали, кто должен вывозить крупногабаритный мусор из дворов жилых домов и куда следует вывозить старую ненужную мебель.

При этом в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил необходимость внести законодательные поправки по ужесточению административной ответственности за выбрасывание мусора в неположенных местах.

Он также поручил подготовить предложения по строительству новых заводов по утилизации и переработке отходов с учетом передового европейского опыта.

После этого в декабре прошлого года министр экологии Ерлан Нысанбаев подтвердил информацию по ужесточению административной ответственности за выброс мусора в неположенных местах.

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