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"Марал улыбнулся": блогер заснял оленей на севере Казахстана

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Марал улыбнулся
Марал улыбнулся. Кадр из видео: instagram.com/serikbay_janybekov

Блогер Серикбай Жаныбеков, ведущий аэросъемку с помощью дрона, запечатлел на камеру маралов. Один из них не только подпустил дрон близко, но и "улыбнулся" прямо в кадр, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте блогера. Марал, ставший героем видео, подпустил дрон близко, позволив себя заснять. Отмечается, что съемка велась в Аккайынском районе СКО.

"В конце видео марал улыбнулся всем моим подписчикам", - написал Жаныбеков.

Подписчики блогера в комментариях восхищаются удачей оператора и красотой животного.

"Невероятно крутой кадр. Так приблизиться к нему с дрона, это большое везение! Супер", "Какая мощь, красавец, впечатлена", "Природа восхитительна", "Величественный красавец, улыбка бесподобна, спасибо за ролик", - пишут пользователи под постом.

Как сообщается на сайте нацпарка "Кольсайские озера", в Казахстане водится два подвида благородного оленя: бухарский, или тугайный, олень (c. e. bactrianus) и марал (c. e. sibiricus).

Марал - олень крупных размеров; масса самцов от 265 до 416 кг, высота в холке 1,3 - 1,5 м; масса самок от 137 до 178 кг, высота в холке 1,2 - 1,4 м. Рога имеют только самцы, самки безрогие. Ветвистые рога маралов могут быть с 9-10 отростками, но чаще их 6-7. Рога ежегодно сбрасываются и успевают отрасти в течение года вновь.

Современный ареал марала охватывает горные области Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, Алтая, Саян, северо-западной части Китая и Монголии. В Казахстане марал населяет Таласский Алатау, Заилийский Алатау, Кунгей Алатау, Терскей Алатау, Кетмень, Джунгарский Алатау, Тарбагатай, Саур, Южный Алтай.

Добавим по фауне Казахстана, ранее в марте детеныши рыси попали в фотоловушку в казахстанском заповеднике.

Также фотоловушки, установленные на территории Сартогай Чарынского ГНПП, зафиксировали редких животных Казахстана. Среди обнаруженных видов особенно выделяются дикий кабан (Sus scrofa) и косуля (Capreolus capreolus).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230550-maral-ulybnulsya-bloger-zasnyal-oleney-na-severe-kazahstana/