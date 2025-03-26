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Новые мусорные контейнеры провалились под землю после дождя в Актау

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Мусорные контейнеры провалились под землю
Мусорные контейнеры провалились под землю. Фото: lada.kz

В 19 микрорайоне Актау провалились под землю новые мусорные контейнеры. Подрядную организацию обязали провести восстановительные работы, передает Lada.kz.

Инцидент произошел на территории ЖК "Рахат-2". По словам жильцов, из-за обильных осадков произошло размытие грунта и новые мусорные контейнеры провалились под землю.

"Это как можно наплевать на качество материалов. Дефекты выявились при первой же непогоде", - высказались жильцы многоэтажки.

В пресс-службе Актауского городского акимата представителям издания сообщили, что над проблемой работает отдел ЖКХ. Те, в свою очередь, дали поручение подрядной организации привести все в первоначальный вид.

Как выяснилось, на месте уже установлены ограждения. Восстановительные работы, заверили чиновники, будут проведены после стабилизации погодных условий.

Название подрядной организации в городской администрации пока не озвучили. Сумма, выделенная на данные урны и работы, также пока неизвестна.

Напомним, ранее 24 марта сообщалось, что в Актау улицы затопило скоплениями дождевой воды. Дождь залил дороги, тротуары и дворы многоквартирных жилых домов, акимат и ДЧС ведут работы по откачке воды.

Также и осенью прошлого года Актау тоже затопило после проливного дождя. Последствия ливня на улицах города устраняли бригады коммунальной службы.

А вчера, 25 марта, река вышла из берегов и затопила дворы и медцентр под Алматы. В ДЧС винят жителей: по словам спасателей, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230535-novye-musornye-konteynery-provalilis-pod-zemlyu-posle-dozhdya-v-aktau/