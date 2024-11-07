Актау затопило после непогоды

Актау затопило после проливного дождя. Последствия ливня на улицах города устраняют бригады коммунальной службы, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актау.

Как сообщается в официальном аккаунте городского акимата в Instagram, в Актау уже откачали 350 кубометров дождевой воды, скопившейся на автомобильных дорогах. Работы проводили сотрудники коммунальной службы.

В настоящее время ведутся работы по откачке воды в нескольких микрорайонах города.

"В этих работах задействовано 3 ответственных мастера, 21 дорожный рабочий, 4 водителя, 1 бойлер, 3 автомобиля "ГАЗель" и 6 мотопомп. Работы по продолжаются", - отметили в акимате города.

Напомним, ранее мощный ураган обрушился на Мангистаускую область. По словам местных жителей, ураган сносил все на своем пути. В результате разгула стихии пострадали три человека.

Из-за порывов ветра в Актау упала остановка общественного транспорта. По факту обрушения началось досудебное расследование - возбуждено уголовное дело.

Кроме того, в городе произошел масштабный блэкаут. Из-за отключения света в Актау перестали работать светофоры - автомобильное движение на дорогах встало. Шквальный ветер с дождем успели навести значительный беспорядок на улицах.