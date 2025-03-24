Дороги превратились в реки: Актау затопило дождевой водой (видео)
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В Актау улицы затопило скоплениями дождевой воды. Дождь залил дороги, тротуары и дворы многоквартирных жилых домов, акимат и ДЧС ведут работы по откачке воды.
Как сообщается в Instagram-аккаунте Lada.kz, после сильных дождей улицы Актау превратились в настоящие реки.
"Ситуация повторяется из года в год - дренажная система не справляется, а водителям и пешеходам приходится искать обходные пути", - пишут авторы.
ДЧС сообщают, что из-за сильных осадков (5-10 мм) и подъема грунтовых вод факты накопления воды зафиксированы на некоторых улицах и дворах города Актау и Мунайлинского района.
С подтоплениями в Актау борются 24 сотрудника, 6 мотопомп и 4 единицы спецтехники ДЧС. В Мунайлинском районе работают 27 сотрудников 14 мотопомп и 11 единиц спецтехники.
В Актау было откачено 290 кубов воды, в Мунайлинском районе - 1300 кубов.
Акимат Актау в свою очередь сообщает о проведенных этой ночью работах по откачке воды с улиц и дворов Актау. В публикации отмечается, что работы были запланированы до 08:00 утра.
Напомним, осенью прошлого года Актау тоже затопило после проливного дождя. Последствия ливня на улицах города устраняли бригады коммунальной службы.
Добавим, вчера, 23 марта, к жителям Алматы и области обратились с предупреждением. По данным РГП "Казгидромет", обильные осадки могут привести к формированию склонового стока и повышению уровня воды в реках, что создает риск выхода воды из русел и подтоплений.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за прогнозами погоды и оперативно реагировать на возможные угрозы.
А неделю назад синоптики предупреждали, что жителям сразу нескольких регионов Казахстана могут грозить подтопления.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечают представители МЧС РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230337-dorogi-prevratilis-v-reki-aktau-zatopilo-dozhdevoy-vodoy-video/