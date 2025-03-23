К жителям Алматы и области обратились с предупреждением

С 24 по 26 марта в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на прилегающих к Алматы территориях ожидаются сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

По данным РГП "Казгидромет", обильные осадки могут привести к формированию склонового стока и повышению уровня воды в реках, что создает риск выхода воды из русел и подтоплений.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за прогнозами погоды и оперативно реагировать на возможные угрозы.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечают представители МЧС РК.