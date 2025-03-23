К жителям Алматы и области обратились с предупреждением
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С 24 по 26 марта в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на прилегающих к Алматы территориях ожидаются сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.
По данным РГП "Казгидромет", обильные осадки могут привести к формированию склонового стока и повышению уровня воды в реках, что создает риск выхода воды из русел и подтоплений.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за прогнозами погоды и оперативно реагировать на возможные угрозы.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечают представители МЧС РК.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230247-silnye-dozhdi-i-risk-podtopleniy-k-zhitelyam-almaty-i-oblasti-obratilis-s-preduprezhdeniem/