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К жителям Алматы и области обратились с предупреждением

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Мужчина укрылся зонтом
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

С 24 по 26 марта в горных и предгорных районах Алматинской области, а также на прилегающих к Алматы территориях ожидаются сильные дожди, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДЧС.

По данным РГП "Казгидромет", обильные осадки могут привести к формированию склонового стока и повышению уровня воды в реках, что создает риск выхода воды из русел и подтоплений.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматинской области призвали жителей и гостей региона соблюдать меры предосторожности, внимательно следить за прогнозами погоды и оперативно реагировать на возможные угрозы.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного из региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отмечают представители МЧС РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230247-silnye-dozhdi-i-risk-podtopleniy-k-zhitelyam-almaty-i-oblasti-obratilis-s-preduprezhdeniem/