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Стало известно, какому национальному напитку отдают предпочтение казахстанцы

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Национальный напиток.
Кумыс. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В преддверии празднования Наурыз мейрамы в Казахстане в Бюро нацстатистики изучили, как изменились показатели производства национальных напитков в стране, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале Бюро национальной статистики, в Казахстане увеличилось производство кумыса.

"По итогам двух месяцев текущего года производство кумыса увеличилось на 7,2%. Так, всего за январь-февраль 2025 года в натуральном выражении произведено 178 тонн кумыса, тогда как в соответствующем периоде 2024 года было произведено на 12 тонн меньше данного молочного продукта.

В то же время производство шубата сократилось на 2,8%. За первые два месяца 2025 года было выпущено 184 тонны шубата - на 5 тонн меньше, чем за аналогичный период 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что за 2023 год производство кумыса составило 1812 тонн, а за 12 месяцев 2024 года - 1541 тонну. Производство шубата в 2023 году при этом достигло 1813 тонн, а в 2024 году - 1865 тонн.

Накануне мы писали, сколько стоит приготовить наурыз коже в Казахстане.

При этом в прошлом году в Казахстане подорожали практически все продукты питания для наурыз-коже. Исключение составляла лишь гречневая крупа.

Отметим, что сегодня в Казахстане и по всему миру сегодня отмечают Наурыз мейрамы. А в нашей республике сегодня, 21 марта, празднуется Ынтымақ күні - День солидарности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229924-stalo-izvestno-kakomu-nacionalnomu-napitku-otdayut-predpochtenie-kazahstancy/