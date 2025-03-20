Сколько стоит приготовить наурыз коже в Казахстане

В Бюро национальной статистики назвали среднюю стоимость ингредиентов для приготовления наурыз коже в Казахстане в марте 2025 года, передает NUR.KZ.

Как отмечается в Telegram-канале Бюро, рецепты приготовления угощения разнообразны, поэтому было принято решение узнать цены на основные ингредиенты.

"Средняя стоимость 1 литра кефира (2,5%) составляет 446 тенге. Еще один важный молочный продукт, используемый в этом блюде - молоко (2,5%), цена которого в среднем равна 413 тенге за литр. Перловая крупа обойдется в среднем в 399 тенге за кг, а самая низкая цена на нее зарегистрирована в городе Кокшетау (283 тенге).

Что касается риса, его средняя цена составляет 639 тенге за килограмм, самая дешевая стоимость наблюдается в Шымкенте - 535 тенге. Мясо конины, являющееся важным ингредиентом, стоит 3098 тенге. Средняя цена соли по Казахстану составляет 76 тенге за килограмм", - отметили работники Бюро.

В публикации также указано, что в блюдо также добавляется курт, а в зависимости от региона в рецепт могут входить маш, курага и лапша.

Отметим, что в прошлом году корреспонденты NUR.KZ писали, что в Казахстане подорожали практически все продукты питания для наурыз-коже. Исключение составляла лишь гречневая крупа.

О том, как приготовить наурыз коже, можно прочитать здесь.