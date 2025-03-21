Наурыз отмечают в Казахстане

В Казахстане и по всему миру сегодня отмечают Наурыз мейрамы. Сегодня, 21 марта, в нашей республике празднуется Ынтымақ күні - День солидарности, передает NUR.KZ.

Весенний праздник Наурыз - символ обновления, рождения новой жизни, новых возможностей. Он посвящен плодородию, торжеству любви и дружбы.

С 2024 года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате - мероприятия проводятся с 14 по 23 марта, а называется этот период Наурызнама.

Исторически Наурызнама, как отмечается в Telegram-канале Министерства культуры и информации, - это культурное наследие нашего народа, уходящее корнями в тысячелетия. Традиция празднования Наурыза в казахской культуре никогда не ограничивалась одним днем.

"Если Наурыз является международным праздником, который отмечают в Центральной Азии, Ближнем Востоке, Кавказе, Балканах, то Наурызнама - это исконно народный праздник Великой степи, длившийся не менее 8 дней", - отмечают в Минкульте.

Этот уникальный праздник объединяет людей разных возрастов и социальных групп, создавая атмосферу единства, взаимопонимания и уважения к национальным традициям.

В своем прошлогоднем поздравлении казахстанцев с Наурыз мейрамы президент Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что "испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия".

Главная объединяющая идея Наурыза заключается в том, что праздник становится мостом между прошлым и настоящим, между разными культурами и традициями Казахстана.

Сегодня в республике отмечается Ынтымақ күні - время памяти важных для страны исторических событий и достижений нации, а также символизирует важность объединения различных групп и общественных слоев в стране.

"Благодаря прочному единству мы укрепили свою Независимость и создали условия для улучшения благосостояния народа. Наша позиция: "Единство нации - в ее многообразии". Мы продолжим создавать условия для развития языков и культуры всех этнических групп в нашей стране", - говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана.

Отметим, что праздничные выходные в этом году у казахстанцев продлятся: при пятидневной рабочей неделе - с 21 по 25 марта, а при шестидневной - с 21 по 24 марта. Вторник, 25 марта, для них рабочий день.

Ранее мы сообщали, что начиная с 14 марта в Казахстане стартует общенациональная декада Наурызнама.