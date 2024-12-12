Школу за 2,5 млрд тенге третий год не могут достроить в Актюбинской области (видео)

Строительство новой школы в Кандыагаше в Актюбинской области, начатое в 2021 году, вновь задерживается, увеличиваются затраты на возведение объекта, что вызывает недовольство местных жителей, передает 24.kz.

Еще на год затягивается строительство школы в городе Кандыагаше Актюбинской области. Возводить здание начали в 2021 году. По плану новое учебное заведение должно было уже заработать.

Однако сотни детей все еще ждут, когда будут учиться в новой школе. Тем временем стоимость проекта ежегодно растет.

По словам местных жителей, уже несколько месяцев, как строительство остановилось.

"В прошлом году только окна установили. И все. Не знаю, как строят школу. Видно, что на территории ходят не больше двух человек, один кран вроде работает. Когда уже школа будет готова?" - задается вопросом жительница Кандыагаша Манар Аманкулова.

В новых микрорайонах Самал, Болашак и Нурлыкош школ нет. Около тысячи учеников вне зависимости от погоды ездят учиться в другие районы города.

"У меня старший сын учится в седьмом классе, средний - в шестом. Они уже спрашивают, когда новая школа откроется. Ждут этого. Трудно ежедневно так далеко в школу ездить", - отметила еще одна жительница города Жанар Жолмагамбетова.

В Кандыагаше сейчас работает пять школ. И в каждой из них количество учеников превышает норму. Представители местной власти пояснили, что в образовательных учреждениях не хватает мест для 1700 учащихся.

"Когда строительство новой школы закончится и ее сдадут в эксплуатацию, то около 900 учеников из микрорайонов Самал, Нурлыкош и Болашак смогут в ней учиться. В настоящее время дети ездят в другие школы на автобусах", - рассказал руководитель отдела образования Мугалжарского района Бахраман Аманжол.

Впрочем, школьникам и родителям придется подождать еще. В этом году строительство школы не завершат. Первоначально стоимость проекта оценивалась в 1,7 млрд тенге. Но из-за удорожания материалов затраты выросли до 2,5 млрд тенге.

Представители областного управления строительства заявляют, что деньги выделили вовремя. Но подрядчик не выполнил свои обязательства.

"В настоящее время идут проверки строительного надзора. По итогам мы уведомим подрядчика о невыполнении обязательств. И, если необходимо, подадим в суд", - резюмировал заместитель руководителя управления строительства Аслан Жарасбаев.

Связаться с представителями подрядной организации не удалось. Руководитель компании не ответил на звонки.

Вместе с тем, дети из микрорайона Самал в Кандыагаше надеются найти место в другом учебном заведении, строящемся в рамках проекта "Комфортная школа". Его планируют ввести в эксплуатацию до сентября следующего года.

Напомним, ко Дню Республики в Туркестане была открыта школа на 600 мест. Ранее из-за отсутствия школы в поселке Баянаул ученики этой местности вынуждены были ездить в другие школы. Теперь эта проблема решена.

А в Алматинской области школьники учатся в здании Дома культуры, бывшего акимата и магазина. Обещание достроить школу в Талгарском районе до начала учебного года подрядчик не сдержал.

Помимо этого, школьники села Жоламан Павлодарской области вынуждены пробираться по канавам и грязи, чтобы сесть в школьный автобус и поехать на учебу. Родители этим недовольны.