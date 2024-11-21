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Эзотерика

Львенка пытались продать в Шымкенте (видео)

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Львенка нашли в Шымкенте
Львенок в коробках. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Шымкенте пресекли продажу львенка возле городского рынка. Животное обнаружили в багажнике автомобиля. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, 20 ноября полицейские выявили факт попытки продажи детеныша льва около одного из рынков города.

"Оперативники обнаружили львенка в багажнике авто жителя Туркестанской области", - уточнили в МВД.

По факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами животных полицией зарегистрировано уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия.

Отметим, что по ч.1 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2190501-lvenka-pytalis-prodat-v-shymkente-video/

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