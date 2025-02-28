Больше миллиона тенге выплатит за львенка житель Туркестанской области

Больше миллиона тенге заплатит пенсионер из Туркестанской области, который хотел продать львенка в Шымкенте. Мужчину осудили по уголовной статье, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается на официальной странице суда Шымкента в Facebook, в межрайонном суде по уголовным делам рассмотрено дело в отношении обвиняемого по ст.339 ч.1 УК.

"Подсудимый в октябре 2024 года приобрел у незнакомого лица запрещенного к использованию детеныша льва (Panthera leo) и незаконно содержал его по месту своего жительства, далее незаконно транспортировал его с целью продажи из Сарыагашского района Туркестанской области в город Шымкент", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана его показаниями, показаниями свидетеля, протоколами осмотра места происшествия, ветеринарной книжкой, а также другими доказательствами, собранными по делу.

Суд при назначении наказания учел наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины, чистосердечного раскаяния в содеянном, а также пенсионный возраст. Отягчающие обстоятельства судом не установлены.

Мужчина признан виновным по ст.339 ч.1 УК, ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 1 107 600 тенге с лишением права заниматься деятельностью по содержанию животных сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что полицейские выявили факт попытки продажи детеныша льва около одного из рынков Шымкента. Оперативники обнаружили животное в багажнике авто жителя Туркестанской области. По факту было зарегистрировано уголовное дело.

Добавим, что по ч.1 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до 3000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.