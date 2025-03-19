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Зарабатывающий больше миллиона тенге в месяц казахстанец попросил снизить размер алиментов

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Крупные купюры в портмоне
Деньги в кошельке. Иллюстративное фото: Roman Nurutdinov / Getty Images

Казахстанец с зарплатой более 1 млн тенге просил снизить размер алиментов на трех детей до половины его дохода, но мужчине отказали, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску мужчины к двум матерям его детей об уменьшении размера алиментов рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних области Ұлытау.

Суд установил, что ранее судебными актами с мужчины в пользу одного ответчика взысканы алименты на содержание двух детей в размере 1/3 части всех его доходов, а в пользу другого ответчика - на содержание одного ребенка в размере 1/4 части доходов.

Казахстанец обратился в суд с требованием уменьшить общий размер взысканных алиментов с 58% его доходов до 50%. На судебном заседании он поддержал свои требования, однако женщины с иском не согласились и просили оставить размер алиментов без изменений.

"Согласно исследованным доказательствам, истец имеет стабильный доход, его средняя ежемесячная заработная плата превышает 1 миллион тенге, а ухудшения его материального положения не установлено", - отметили в суде.

Учитывая приоритет защиты интересов детей, суд пришел к выводу, что истец в состоянии выплачивать алименты в ранее установленном размере, а его требования направлены на улучшение собственного материального положения за счет снижения выплат на содержание детей. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано.

Судебное решение еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что индивидуальный предприниматель из Актау задолжал сыну по алиментам 50 млн тенге - четверть своего дохода за несколько лет. Он не выполнял свои обязательства с 2010 года и, как установил суд, при этом скрывал доходы.

А с жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги. Она потребовала более 300 тыс. тенге, но суд назначил более скромную сумму - около 60 тыс. тенге. Женщина не имеет возможности работать, поскольку занимается уходом за детьми 2022 и 2023 годов рождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229324-zarabatyvayushchiy-bolshe-milliona-tenge-v-mesyac-kazahstanec-poprosil-snizit-razmer-alimentov/