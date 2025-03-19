"Обещал результаты - должен выполнить": к коучам введут требования в Казахстане

Депутат нижней палаты парламента Мурат Абенов в кулуарах мажилиса рассказал, что изменится в Казахстане в части защиты прав потребителей, передает корреспондент NUR.KZ.

Абенов напомнил, что сейчас в стенах мажилиса рассматриваются поправки в закон о защите прав потребителей.

"По авиации очень много вопросов... В 2021 году прописали такие требования, что авиацию проверять нельзя, что они могут невозвратные билеты продавать, что эти деньги могут не возвращать. Их вообще перестали проверять, они стали вне поля проверок по защите прав потребителей.

Мы все это возвращаем в поле законопроектом о защите прав потребителей. Сейчас в законе о защите прав потребителей мы все эти нормы возвращаем. Теперь авиация будет такой же сферой услуг, как и остальные", - сказал он.

Помимо этого, по его словам будет предусмотрена ответственность так называемых коучей, организаторов тренингов.

"Мы сейчас в законе о защите прав потребителей прописываем конкретно, что если ты обещал какие-то результаты, то ты должен их выполнить, если говоришь о своих компетенциях, то должен представить документы о своем образовании и должен добиться этих результатов.

Если потребитель не получит результатов, то он может обратиться в суд и вернуть свои деньги. Сейчас мы начали это делать", - резюмировал мажилисмен.

Отметим, что в прошлом году в мажилисе уже поднимали вопрос об отмене невозвратности авиабилетов на авиарейсы. Депутат Базарбек заявлял, что в этой отрасли применяется устаревшая система регулирования - зону ответственности глав авиакомпаний и аэропортов следовало бы изменить.

В Минторговли и интеграции тогда сообщали, что внесли в законопроект изменения, которые исключают возможность отказа в выплате за авиабилеты.

Говоря о деятельности коучей и организаторов тренингов, отметим, что в прошлом году депутат мажилиса Анас Баккожаев призвал прописать ответственность блогеров за распространяемую ими информацию. По его словам, блогеры не отвечают за свои слова и поступки из-за того, что их статус не определен в законодательстве.

А позже депутат Амантай Жаркынбек предложил проверять деятельность блогеров. Он заявил, что многие из них продают курсы с бесполезной информацией.

"Реклама блогеров, бизнес-тренеров, коучей, психологов и мотиваторов дует, как ветер, и подогревает торговлю. Среди них есть и известные в стране представители шоу-бизнеса, хотя большинство из них не имеют специального образования. (...)

Инфоцыгане, злоупотребляя доверием граждан, используют некоторые психологические методы, чтобы убедить их купить услуги и курсы. Погоня за легкими деньгами приводит к тому, что человек тратит время и деньги на пустые обещания, вместо развития реальных навыков. Они пропагандируют бесполезную, неправдивую и даже вредную информацию", – заявлял Жаркынбек.

Тогда же он предложил кабмину рассмотреть возможность аккредитации онлайн-курсов и программ обучения и утвердить профессиональные стандарты для бизнес-тренеров.