Падение похожего на беспилотник объекта прокомментировали в полиции ЗКО
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После падения в Таскалинском районе ЗКО объекта, похожего на беспилотный летательный аппарат, полицейские проводят проверку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Департамент полиции Западно-Казахстанской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предмета, внешне похожего на беспилотный летательный аппарат, в Таскалинском районе.
"Объект упал в удаленной местности, вдали от населенных пунктов, и найден в целостном состоянии, без видимых повреждений. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, 18 марта жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП.
А в феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА. Поблизости расположен военный полигон "Капустин Яр", занимающий 49,1% площади Бокейординского района. В настоящее время земли под полигон арендует министерство обороны РФ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2229276-padenie-pohozhego-na-bespilotnik-obekta-prokommentirovali-v-policii-zko/